Угрожала убить, выколола глаз, отрезала палец. Задержанная за нападение на отца петербурженка обозлилась не просто так

Отец 42-летней женщины написал заявление на свою дочь после того, как она воткнула ему в глаз нож. Скорей всего она избежит ответственности, но продолжит лечение в психиатрическом стационаре.

Как стало известно «Фонтанке» 14 ноября, состояние здоровья пострадавшего мужчины оставляет желать лучшего. После нападения дочери с ножом у него разрушено глазное яблоко, сквозные раны век, порезана голова и нет фаланги на пальце левой руки.

Он просит привлечь дочь к ответственности и поясняет, что она состоит на учете в больнице имени Скворцова-Степанова с диагнозом шизофрения.

Женщина угрожала отцу убийством накануне днем во время конфликта. 69-летний пенсионер пытался убежать от вооруженной дочери, она ранила его в подъезде.