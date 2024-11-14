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Происшествия Угрожала убить, выколола глаз, отрезала палец. Задержанная за нападение на отца петербурженка обозлилась не просто так

Угрожала убить, выколола глаз, отрезала палец. Задержанная за нападение на отца петербурженка обозлилась не просто так

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1 комментарий

Отец 42-летней женщины написал заявление на свою дочь после того, как она воткнула ему в глаз нож. Скорей всего она избежит ответственности, но продолжит лечение в психиатрическом стационаре.

Как стало известно «Фонтанке» 14 ноября, состояние здоровья пострадавшего мужчины оставляет желать лучшего. После нападения дочери с ножом у него разрушено глазное яблоко, сквозные раны век, порезана голова и нет фаланги на пальце левой руки.

Он просит привлечь дочь к ответственности и поясняет, что она состоит на учете в больнице имени Скворцова-Степанова с диагнозом шизофрения.

Женщина угрожала отцу убийством накануне днем во время конфликта. 69-летний пенсионер пытался убежать от вооруженной дочери, она ранила его в подъезде.

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Комментарии
1
VVvolkov
11 минут
ну так-то самооборона в чистом виде
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