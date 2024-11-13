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Происшествия Женщина воткнула нож в глаз своему отцу в Петроградском районе

Женщина воткнула нож в глаз своему отцу в Петроградском районе

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5 комментариев

Тревожный звонок в службу 112 раздался сегодня около четырех часов дня из дома на Кропоткина, 15. В парадной помощь потребовалась пожилому мужчине, которому прилетело ножом в глаз, об этом 13 ноября стало известно «Фонтанке».

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что между 41-летней женщиной и ее 69-летним отцом произошел конфликт, переросший в нападение с ножом. Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу в состоянии средней степени тяжести, у него диагностировали проникающее ранение головы с повреждением глазного яблока, кроме того, врачи недосчитались у пациента одного пальца на левой руке.

Подозреваемая была задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии
5
aprahka
2 часа
Нож в глазу это среднее состояние тяжести?
Панкихой
1 час
Ну прямо-таки конфликт, так - стычка.
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