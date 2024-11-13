Женщина воткнула нож в глаз своему отцу в Петроградском районе

Тревожный звонок в службу 112 раздался сегодня около четырех часов дня из дома на Кропоткина, 15. В парадной помощь потребовалась пожилому мужчине, которому прилетело ножом в глаз, об этом 13 ноября стало известно «Фонтанке».

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что между 41-летней женщиной и ее 69-летним отцом произошел конфликт, переросший в нападение с ножом. Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу в состоянии средней степени тяжести, у него диагностировали проникающее ранение головы с повреждением глазного яблока, кроме того, врачи недосчитались у пациента одного пальца на левой руке.

Подозреваемая была задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.