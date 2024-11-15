СК возбудил дело об изнасиловании девушки в кабинке туалета заведения на Салова

Уголовное дело об изнасиловании возбуждено 15 ноября следственным отделом по Фрунзенскому району ГСУ СК после инцидента в заведении на улице Салова. Как стало известно «Фонтанке», 36-летний фигурант в данный момент находится на допросе, в ближайшее время его процессуально задержат. Дальше — избрание меры пресечения.

Фигурант приехал в Россию из Киргизии, жил в Екатеринбурге. В пять утра, по версии следствия, он надругался над 21-летней девушкой, которая находилась в беспомощном состоянии. Потерпевшая перебрала с алкоголем и не без помощи охраны рестобара оказалась в кабинке туалета. Там ее и отыскал подозреваемый в изнасиловании. Как рассказывала полиции сама жертва преступления, мужчина прижал ее к стене и совершал половой акт порядка двух-трех минут, после чего вышел. Камера зафиксировала, как иностранец вытирает испарину со лба.

Узнав о случившемся, охрана заведения вызвала силовиков. Мигрант был доставлен в полицию, девушку направили на обследование, на экспертизу увезли ее одежду и биоматериал вероятного насильника.