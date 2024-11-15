Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

облачно, без осадков

ощущается как +2

2 м/c,

зап.

 753мм 88%
Подробнее
7 Пробки
USD 99,02
EUR 104,50
Куда пойти на выходных
Почему все опять болеют
Дом Радио
Рейд на Апрашке
Промышленный Петербург
Подробности дела Оверчука
Алена Апина в Петербурге
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Москалькова: установлены личности 23 россиян, вывезенных из Курской области на Украину

Москалькова: установлены личности 23 россиян, вывезенных из Курской области на Украину

1 511
9 комментариев

Установлены 23 россиянина, вывезенные с территории Курской области на Украину, сейчас Киев рассматривает предоставленные Москвой документы для возвращения граждан на родину. Об этом журналистам рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет 15 ноября ТАСС.

«Я направила полный пакет документов в отношении 23 граждан, которые находятся сегодня в Сумской области», — сообщила Москалькова. Бумаги сейчас находятся на рассмотрении у уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца и его офиса, добавила она.

Ранее Москалькова сообщала о 13 россиянах, принудительно вывезенных из Курской области на территорию Украины.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Chekist
1 час
А как насчет вывезенных людей в обратную сторону, Маскалькова не сказала?)
ДЕД
1 час
А кто вывез граждан из Курской области? Хде милиция?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
Новости компаний
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45
Новости компаний
Клиенты Sber Private Banking и СберПервого могут оформить Кредитную СберКарту Премиум
13 ноября, 17:08
ТОП 5
Новости компаний
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45
ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» расширяет семейную инфраструктуру
14 ноября, 14:40
В GloraX Premium Белорусская появилась опция отделки и меблировки
14 ноября, 11:25
Экономь на поездках по городу с Drivee
14 ноября, 10:00
Будущее не за горами: в Петербурге набирает популярность проект «На Царскосельских холмах»
13 ноября, 18:00
Клиенты Sber Private Banking и СберПервого могут оформить Кредитную СберКарту Премиум
13 ноября, 17:08