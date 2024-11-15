Москалькова: установлены личности 23 россиян, вывезенных из Курской области на Украину

Установлены 23 россиянина, вывезенные с территории Курской области на Украину, сейчас Киев рассматривает предоставленные Москвой документы для возвращения граждан на родину. Об этом журналистам рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет 15 ноября ТАСС.

«Я направила полный пакет документов в отношении 23 граждан, которые находятся сегодня в Сумской области», — сообщила Москалькова. Бумаги сейчас находятся на рассмотрении у уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца и его офиса, добавила она.