Перемещенных из Курской области 13 россиян нашли в Сумской на Украине

Россия работает над возвращением 13 россиян, перемещенных из Курской области в Сумскую на Украине. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 11 ноября, пишет ТАСС.

Она указала на наличие у российской стороны достоверных сведений о перемещении 13 россиян в Сумскую область. Москва и Киев ведут переговоры по их возвращению, добавила Москалькова.

Журналисты спросили Москалькову и о проблемах с выдачей пособий в Курской области. Она заявила, что руководство региона «глубоко работает по этой теме». «Мы надеемся, что в ближайшее время будет разрешен вопрос о порядке выдачи свидетельств и люди получат возможность выехать», — сообщила Москалькова.