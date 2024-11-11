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Политика Перемещенных из Курской области 13 россиян нашли в Сумской на Украине

Перемещенных из Курской области 13 россиян нашли в Сумской на Украине

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16 комментариев

Россия работает над возвращением 13 россиян, перемещенных из Курской области в Сумскую на Украине. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 11 ноября, пишет ТАСС.

Она указала на наличие у российской стороны достоверных сведений о перемещении 13 россиян в Сумскую область. Москва и Киев ведут переговоры по их возвращению, добавила Москалькова.

Журналисты спросили Москалькову и о проблемах с выдачей пособий в Курской области. Она заявила, что руководство региона «глубоко работает по этой теме». «Мы надеемся, что в ближайшее время будет разрешен вопрос о порядке выдачи свидетельств и люди получат возможность выехать», — сообщила Москалькова.

Ранее Москалькова рассказывала, что Украина тормозит процесс по обмену пленными. По ее словам, Киев не соглашается обменять военнопленных из 102-й, 118-й и 126-й отдельных бригад. В начале ноября украинская сторона одобрила обмен только 279 из 935 заявленных бойцов, подчеркнула омбудсмен.

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Комментарии
16
михаил.ру
2 часа
Новояз: Глубоко работает по этой теме!!!
ДЕД
2 часа
А что случилось? Кто граждан РФ переместил? И что делать?
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