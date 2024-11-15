В фонде капремонта подтвердили назначение нового главы

Леонид Вишневский назначен врио руководителя петербургского фонда капремонта, как и сообщала «Фонтанка». Это официально подтвердили в самом фонде 15 ноября.

Как говорится в сообщении пресс-службы, Евгений Петров (он также находился в статусе врио главы с августа) переходит на другую должность.