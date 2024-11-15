Девочка в наушниках попала под петербургскую электричку. Ребёнок в тяжёлом состоянии

Медики спасают девочку-подростка, которая получила травмы на железной дороге в Тосненском районе Ленобласти. Она не заметила поезд, переходя пути в наушниках.
Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР 15 ноября, 15-летняя девочка оказалась на пути электропоезда Петербург — Тосно на 41-м километре станции Саблино накануне вечером. По предварительным данным, она перебиралась через железнодорожное полотно не по пешеходному переходу.
«Машинист увидел в габаритах подвижного состава девушку, подал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение, однако ввиду малого расстояния избежать столкновения не удалось», — рассказали в ведомстве.
По данным «Фонтанки», пострадавшую увезли в больницу в тяжёлом состоянии.
Все обстоятельства случившегося устанавливают следователи. Проверку организовала также Северо-Западная транспортная прокуратура.
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