Девочка в наушниках попала под петербургскую электричку. Ребёнок в тяжёлом состоянии

Медики спасают девочку-подростка, которая получила травмы на железной дороге в Тосненском районе Ленобласти. Она не заметила поезд, переходя пути в наушниках.

Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР 15 ноября, 15-летняя девочка оказалась на пути электропоезда Петербург — Тосно на 41-м километре станции Саблино накануне вечером. По предварительным данным, она перебиралась через железнодорожное полотно не по пешеходному переходу.