Песков: Кремль следит за повышением кредитных ставок

Кремль отслеживает последствия мер обеспечения макроэкономической стабильности, в том числе повышения кредитных ставок. Об этом, как передает ТАСС , заявил 15 ноября Дмитрий Песков.

«Безусловно, наш экономический блок и те, кто занимается экономикой в администрации президента, внимательно наблюдают за динамикой экономики. Принимаются меры для обеспечения макростабильности в стране», — подчеркнул Песков.