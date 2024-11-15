Песков: Кремль следит за повышением кредитных ставок

Кремль отслеживает последствия мер обеспечения макроэкономической стабильности, в том числе повышения кредитных ставок. Об этом, как передает ТАСС, заявил 15 ноября Дмитрий Песков.
«Безусловно, наш экономический блок и те, кто занимается экономикой в администрации президента, внимательно наблюдают за динамикой экономики. Принимаются меры для обеспечения макростабильности в стране», — подчеркнул Песков.
По словам пресс-секретаря президента России, в настоящее время ведется работа над обеспечением макроэкономической стабильности страны, при этом отслеживаются последствия этой деятельности.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в стране наблюдается стабильная экономическая ситуация, что является результатом эффективной работы министров и президента. «Все работают на пределе возможностей, работают эффективно», — сказал он.
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