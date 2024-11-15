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Политика Песков: YouTube не работает в России, поскольку не хочет соблюдать законодательство

Песков: YouTube не работает в России, поскольку не хочет соблюдать законодательство

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30 комментариев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 15 ноября, объяснил замедление работы YouTube на территории страны. Он подчеркнул, что хостинг не хочет соблюдать российское законодательство, хотя обязан это делать. Слова Пескова приводят РИА Новости.

Песков также подтвердил, что тема работы YouTube затрагивалась в беседе Путина с Кареном Шахназаровым ранее в Кремле. Но ее вряд ли можно считать приоритетной для россиян, добавил пресс-секретарь.

«YouTube не включают — выключают. Он то замедляется, то не замедляется. С точки зрения техники этого процесса нужно обращаться в Роскомнадзор. Тема действительно затрагивалась, и президент сказал, что посмотрит на эту проблему», — рассказал Песков журналистам.

В ходе встречи Шахназаров пожаловался главе государства на работу YouTube. Он завил, что замедление платформы «сегодня не очень целесообразно», на что Путин пообещал посмотреть и разобраться.

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Комментарии
31
alexadmin
1 час
Но ведь совсем недавно проблема была в серверах!
Антишерсть
1 час
Даже не сомневаюсь в этих ребятах, они во всем разберутся - ясно и четко. Будет только еще хуже.
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