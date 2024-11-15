Трамп после выборов впервые встретился с иностранным лидером

Избранный президент США Дональд Трамп впервые после выборов встретился с иностранным лидером. Встреча с президентом Аргентины Хавьером Милеем прошла в четверг в Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом 15 ноября сообщает Associated Press .

По информации источника AP, все прошло благополучно. Хавьер Милей также встретился с инвесторами.

Помимо этого, Politico сообщает, что Дональд Трамп хочет выдвинуть на пост министра внутренних дел губернатора штата Северная Дакота Дуга Бургума (Doug Burgum). Об этом Трамп объявил на выступлении в Мар-а-Лаго.

В соцсетях Дональд Трамп написал, что миллиардера и директора финансовой компании JPMorgan Chase Джеймса Даймона он не планирует брать в свою администрацию. РИА Новости , приводя слова избранного президента, отмечает, что Даймон поддерживал Украину.

О том, кому и почему Дональд Трамп раздает должности в своей администрации, «Фонтанка» поговорила с научным сотрудником Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максимом Черкашиным. Материал можно прочитать здесь.