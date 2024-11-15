Сбер повышает ставки по базовым ипотечным программам с 15 ноября

Сбер с 15 ноября поднимает ставки по базовым ипотечным программам и увеличивает средневзвешенные ставки по льготным программам. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Ставки по базовым ипотечным программам поднимутся на 3,5 п. п. ввиду увеличения ключевой ставки и роста стоимости ОФЗ. Минимальная ставка на «Домклике» по рыночным программам на первичном рынке жилья теперь составит 28,4%, а на вторичном — 28,1%. Уточняется, что кредиты на старых условиях будут выданы клиентам по ранее одобренным заявкам.

Средневзвешенные ставки по льготным программам, где сумма превышает предусмотренный госпрограммой лимит, будут в зависимости от размера кредита увеличены в диапазоне 1-2,5 п. п.

Минимальная средневзвешенная ставка на «Домклике» по «Семейной ипотеке» составит 11,8% для Москвы, Московской области, Петербурга и Ленобласти при сумме кредита от 13,5 миллионов рублей. Для остальных регионов при сумме кредита свыше 7 миллионов — 12,9%. По «IТ-Ипотеке» — 13% при сумме кредита от 10,5 миллионов рублей.