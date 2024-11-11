Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

2 м/c,

вос.

 773мм 90%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,95
EUR 104,85
Новый глава комздрава
История кругосветки
Дом Радио
Погода на неделю
Два дня с полицией
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Финансы Центробанк планирует ограничить срок выдачи ипотеки. Уже в 2025 году

Центробанк планирует ограничить срок выдачи ипотеки. Уже в 2025 году

2 231
4 комментария

Банк России (Центробанк, ЦБ) предложил ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет. Об этом говорится в документе, опубликованном 11 ноября на сайте ЦБ.

«Выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет предполагается ограничить, поскольку за последний год их доля выросла с 10 до 20 процентов, — говорится в сообщении регулятора. — Банки увеличивают сроки кредита для снижения размера среднемесячного платежа, но на горизонте более 30 лет заемщик может столкнуться с трудностями в обслуживании долга, которые банки не могут оценить в момент выдачи кредита».

Также по кредитам на покупку строящегося жилья могут быть установлены более жесткие требования к первоначальному взносу с учетом того, что сохраняется разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках жилья (57% на 1 октября 2024 года). ЦБ ожидает, что сможет ужесточить требования для ипотечных кредитов в следующем году, когда Госдума одобрит законопроект по расширению его полномочий.

В частности, планируется установить значения макропруденциальных лимитов на выдачу заемщикам кредитов с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом (менее 20 %).

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Центробанк ЦБ Ипотека Срок выдачи Ограничения
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Козулупица!
43 минуты
Обеспечил, значить, всех жильем, щученыш....
Kostyn
24 минуты
Тем кому сейчас 16 - 20 лет как строить свое будущее, с задранной процентной ставкой и отсутствием льготной ипотеки?... Они уже и сами это чувствует, отдута и разные деструктивные проявления, по типу квадроберов. Квадробинг это протест против отсутствия перспективы счастливой жизни. Счастья не будет, будет много работы, много обязанностей, много стресса. Не очень радужная перспектива, особенно для творческих личностей, коими себя считают все подростки. Нужна идея счастья, идея счастливой жизни. Да, я буду много работать, но возьму дом у озера в ипотеку и буду там счастлив. Или возьму квартиру в ипотеку с видом на залив, и буду после работы сидеть на балконе наблюдать как заходит солнце.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
11 ноября, 13:25
Новости компаний
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Новости компаний
Контактный центр БСПБ занял III место в рейтинге доступности и качества обслуживания
7 ноября, 15:40
ТОП 5
Новости компаний
Апарт-отель Ladozhsky Avenir: высокая степень готовности
11 ноября, 17:40
Bakunina 33: высокий темп на всех участках работ
11 ноября, 17:20
GloraX применит научный подход к освещению в своих проектах
11 ноября, 17:05
Холдинг Setl Group спроектировал новостройку на отечественном ПО
11 ноября, 16:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
11 ноября, 13:25
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Город рванул на юг: куда ведут застройку Петербурга и Ленобласти девелоперы и Генплан
9 ноября, 18:00
Дома, природа, люди на Царскосельских холмах: к зиме готовы
8 ноября, 18:00
Группа «Эталон» разработали и выложили в открытый доступ обучающий курс для проектировщиков
8 ноября, 17:00
Курорт международного уровня: чем «Охта Парк» привлекает туристов со всего мира
8 ноября, 12:10
На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге прошла противоаварийная тренировка
8 ноября, 11:42
Молодому городу – большой интернет: МегаФон модернизировал сеть в Кудрово
8 ноября, 11:11