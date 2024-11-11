Центробанк планирует ограничить срок выдачи ипотеки. Уже в 2025 году

« Выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет предполагается ограничить , поскольку за последний год их доля выросла с 10 до 20 процентов, — говорится в сообщении регулятора. — Банки увеличивают сроки кредита для снижения размера среднемесячного платежа , но на горизонте более 30 лет заемщик может столкнуться с трудностями в обслуживании долга, которые банки не могут оценить в момент выдачи кредита ».

Также по кредитам на покупку строящегося жилья могут быть установлены более жесткие требования к первоначальному взносу с учетом того, что сохраняется разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках жилья (57% на 1 октября 2024 года). ЦБ ожидает, что сможет ужесточить требования для ипотечных кредитов в следующем году, когда Госдума одобрит законопроект по расширению его полномочий.