Центробанк планирует ограничить срок выдачи ипотеки. Уже в 2025 году

Банк России (Центробанк, ЦБ) предложил ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет. Об этом говорится в документе, опубликованном 11 ноября на сайте ЦБ.
«Выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет предполагается ограничить, поскольку за последний год их доля выросла с 10 до 20 процентов, — говорится в сообщении регулятора. — Банки увеличивают сроки кредита для снижения размера среднемесячного платежа, но на горизонте более 30 лет заемщик может столкнуться с трудностями в обслуживании долга, которые банки не могут оценить в момент выдачи кредита».
Также по кредитам на покупку строящегося жилья могут быть установлены более жесткие требования к первоначальному взносу с учетом того, что сохраняется разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках жилья (57% на 1 октября 2024 года). ЦБ ожидает, что сможет ужесточить требования для ипотечных кредитов в следующем году, когда Госдума одобрит законопроект по расширению его полномочий.
В частности, планируется установить значения макропруденциальных лимитов на выдачу заемщикам кредитов с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом (менее 20 %).
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