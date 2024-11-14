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Происшествия В Мытищах — массовое ДТП. Столкнулись два КАМАЗа и легковушки, есть пострадавшие

В Мытищах — массовое ДТП. Столкнулись два КАМАЗа и легковушки, есть пострадавшие

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В подмосковных Мытищах вечером 14 ноября произошло массовое ДТП: столкнулись два грузовика КАМАЗ и три легковых автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла в 19:30 около одного из домов, расположенных на Олимпийском проспекте. По предварительной информации, пострадали двое человек — они были госпитализированы.

Движение на месте происшествия затруднено. Водителям следует выбирать пути объезда.

По информации MSK1.RU, у КАМАЗов могли отказать тормоза, после чего они зажали легковушки.

В Мосавтотрансе предупредили об изменениях в маршрутах автобусов в связи с ДТП.

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Мытищи ДТП КАМАЗ
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