В Мытищах — массовое ДТП. Столкнулись два КАМАЗа и легковушки, есть пострадавшие

В подмосковных Мытищах вечером 14 ноября произошло массовое ДТП: столкнулись два грузовика КАМАЗ и три легковых автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.
Авария произошла в 19:30 около одного из домов, расположенных на Олимпийском проспекте. По предварительной информации, пострадали двое человек — они были госпитализированы.
Движение на месте происшествия затруднено. Водителям следует выбирать пути объезда.
По информации MSK1.RU, у КАМАЗов могли отказать тормоза, после чего они зажали легковушки.
В Мосавтотрансе предупредили об изменениях в маршрутах автобусов в связи с ДТП.
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