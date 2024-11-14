В Мытищах — массовое ДТП. Столкнулись два КАМАЗа и легковушки, есть пострадавшие

В подмосковных Мытищах вечером 14 ноября произошло массовое ДТП: столкнулись два грузовика КАМАЗ и три легковых автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла в 19:30 около одного из домов, расположенных на Олимпийском проспекте. По предварительной информации, пострадали двое человек — они были госпитализированы.