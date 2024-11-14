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Общество Никол Пашинян сменил имидж. Посмотрите на преображение премьер-министра Армении

Никол Пашинян сменил имидж. Посмотрите на преображение премьер-министра Армении

1 306
5 комментариев

Премьер-министр Армении 14 ноября опубликовал видео со своим преображением в telegram-канале. Никол Пашинян неожиданно для общественности сбрил бороду, которая была частью его образа.

На видеозаписи Пашинян сначала появляется с бородой, а затем становится гладковыбритым. В самом конце премьер-министр Армении подмигнул зрителям.

Свое преображение армянский политик подписал кратко: «Привет, мой белый человек».

Ранее в своем telegram-канале Пашинян поделился видеозаписью, как он прокатился на велосипеде вдоль Москвы-реки, когда приехал в Россию на заседание Совета глав государств СНГ.

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Никол Пашинян Борода
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Комментарии
5
Zet
3 минуты
Новость - бомба!
ivan5_5e4d10fe646f6
19 минут
Бородачи не в моде?
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