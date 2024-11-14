Машинист крана получил 24 года колонии строгого режима за поджог военкомата в Москве

Машинист башенного крана Сергей Андреев 14 ноября был приговорен 2-м Западным окружным военным судом к 24 годам колонии строгого режима за поджог в ноябре 2023 года объединенного военного комиссариата Москвы. Об этом в четверг сообщает ТАСС.

Андреев был признан виновным в государственной измене, терроризме, участии в террористическом сообществе, незаконном обороте взрывчатых веществ и изготовлении оружия.

Согласно материалам дела, крановщик присоединился к украинскому проекту «Хочу жить», ГУР Минобороны Украины и общался с куратором, координирующим деятельность украинских диверсионных групп на территории России. В период с 9 августа по 30 сентября 2023 года Андреев получил в мессендер инструкцию для создания самодельного зажигательного устройства. В качестве вознаграждения ему было обещано 250,5 тысячи рублей, но эту сумму он не получил.

Первые четыре года Андреев будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Ему также назначено ограничение свободы на три года, и штраф в размере 1,2 миллиона рублей. Суд конфисковал также принадлежащий мужчине автомобиль Reno Logan, хотя Андреев просил этого не делать, отмечая, что машина очень нужна его супруге для работы.

Прокурор просил суд приговорить Андреева к 28 годам лишения свободы.

Свою вину подсудимый признал частично, поскольку не был согласен с квалификацией. Андреев и его адвокат просили оправдать его по обвинению в госизмене и терроризме и рассмотреть данное деяние как поджог.

Защита намерена обжаловать приговор.