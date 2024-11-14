Петербуржца внесли в перечень террористов и экстремистов за подрывы ЛЭП в октябре

Жителя Петербурга Илью Первашова* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга за подрыв опор ЛЭП в октябре. Об этом говорится на сайте ведомства 14 ноября.

Кроме того, Первашов проходит подозреваемым по делу о диверсии из-за подрыва конструкций. Сейчас он заключен под стражу.

По версии следствия, Первашов 19 октября этого года около 13:30 разместил взрывчатку на трех опорах ЛЭП в Выборгском районе и подорвал ее. Упавшие конструкции привели к обесточиванию более трехсот домов в Приморском районе Петербурга. Что осталось после взрыва — показывала «Фонтанка».