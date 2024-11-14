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Общество «Не понимают, что они делают». Глава Пушкинского музея Лихачева раскритиковала приостановку работы музея ГУЛАГа

«Не понимают, что они делают». Глава Пушкинского музея Лихачева раскритиковала приостановку работы музея ГУЛАГа

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8 комментариев

Директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева процитировала главу советского государства Иосифа Сталина в ответ на вопрос о приостановке работы Музея истории ГУЛАГа и подвергла критике такое решение. Своим мнением в четверг, 14 ноября, она поделилась с «Бизнес FM».

«Я сделаю вывод, что это глупость. Говоря словами товарища Сталина: „Глупость, граничащая с преступлением“. Люди, которые принимали решение о закрытии музея под таким, мягко говоря, странным предлогом, не понимают, что они делают», — сказала она.

Лихачева поделилась, что ей известно о том, все предписания выполнялись, а проверки в музее ГУЛАГа проводились. «Неожиданно резко приняли решение о закрытии музея под соусом того, что в музее находится вентиляционная шахта московского метро. Ну, очевидно же, она вчера там появилась, поэтому надо было срочно этот вопрос решать», — рассказала директор Пушкинского музея.

Также она назвала музей ГУЛАГа одной из самых выдающихся и авторитетных институций в стране. Лихачева надеется, что «дойдет до начальства, проснутся, откроют и оставят людей в покое».

Накануне в Москве Музей истории ГУЛАГа сообщил о приостановке работы с 14 ноября. Утверждается, что причиной стали нарушения пожарной безопасности. Сколько времени потребуется для устранения проблем — в музее не уточнили.

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Комментарии
8
Klaustrofobik
16 минут
Всё они понимают. Просто им кажется что гулаг чиновников не заденет. А зря.
Ivanov_I_I
19 минут
невероятно авторитетная институция. как же мы без неё теперь будем?
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