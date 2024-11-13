Московский Музей истории ГУЛАГа сообщил о приостановке работы

Московский Музей истории ГУЛАГа в среду сообщил о приостановке работы начиная с 14 ноября. Причиной, как утверждается, стали нарушения пожарной безопасности.

«В результате осмотра музея специалистами Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве были выявлены нарушения пожарной безопасности, — говорится в сообщении. — Согласно заключению, они создают угрозу для безопасности и комфортного пребывания посетителей музея и должны быть устранены». Сколько времени потребуется для устранения, не уточняется.

Деньги за приобретенные билеты на мероприятия и посещение экспозиции можно будет вернуть в любое время.

Музей истории ГУЛАГа был основан в 2001 году. Постоянная экспозиция музея посвящена карательной системе в 1918–1956 годах.