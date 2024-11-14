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Финансы В Петербург в 2025 году может вернуться «нулевая» ипотека

В Петербург в 2025 году может вернуться «нулевая» ипотека

2 655
8 комментариев

В Петербурге планируют возобновить программу «нулевая ипотека». Для этого Центральный банк РФ должен разрешить Санкт-Петербургскому центру доступного жилья получить статус микрокредитной организации. 

Как сообщает пресс-служба организации, 13 ноября они сменили название на Акционерное общество «Микрокредитная компания „Санкт-Петербургский центр доступного жилья“» (АО МКК СПб ЦДЖ). При этом СПб ЦДЖ по-прежнему остается акционерным обществом со 100 % государственным участием. Однако новый статус позволит возобновить выдачу «нулевых» ипотек. 

«В 2025 году мы, надеемся, снова сможем предоставлять жилищные займы участникам программы», — сообщает Санкт-Петербургский центр доступного жилья. 

Напомним, что 12 июня президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в Федеральном законе «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно им, из состава организаций, имеющих право на выдачу кредитов и займов физическим лицам, исключены организации, аккредитованные АО «ДОМ.РФ», к которым относится АО СПб ЦДЖ и другие организации, которые выдавали людям беспроцентные или льготные ипотеки. С того дня программа «нулевая ипотека» поставлена на паузу. 

Также с 1 июля этого года в России завершилась программа льготной ипотеки с низкой ставкой, которая действовала с 2020 года. Ее особенность была в том, что участвовать в программе можно было независимо от возраста, семейного положения, профессии и места проживания — то есть это была самая массовая программа.

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Комментарии
8
280896530
1 час
От всей этой затеи с "нулевой ипотекой" сильно пахнет грандиозной аферой. Да и зачем вообще сказочно разбогатевшим россиянам нулевые ипотеки? Вот в соседних новостях застройщики же пишут про небывалые продажи миллиардными темпами...
281306153
49 минут
микрокредитная выдаст под 0.10% в день в долларах ( мелким шрифтом )
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