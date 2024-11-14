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Общество В крови погибшей в Узбекистане российской журналистки Паперной нашли угарный газ

В крови погибшей в Узбекистане российской журналистки Паперной нашли угарный газ

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1 комментарий

Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что в крови погибшей в стране в минувшем октябре российской журналистки Инессы Паперной были найдены соединения угарного газа и гемоглобина. Об этом пишут РИА Новости 14 ноября со ссылкой на ведомство.

Напомним, о гибели Паперной и ее спутника в гостинице Ташкента стало известно в конце октября этого года. По предварительной информации, причиной смерти стало отравление неизвестным веществом. В соседнем номере тогда же было найдено тело гражданина Узбекистана. Было возбуждено уголовное дело, идет расследование.

«Исследования судебно-медицинской экспертизы по этому делу продолжаются», — сообщили РИА Новости со ссылкой на ГП Узбекистана.

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Комментарии
1
Гость
40 минут
"соединения угарного газа и гемоглобина" Карбоксигемоглобин, это называется.Грамотеи.
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