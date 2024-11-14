Контейнер с мусором упал на «Тойоту» в Петербурге. Горожане сочувствуют погрузчику, в компании — автомобилисту

Неприятная картина ожидала утром 14 ноября владельца автомобиля, припаркованного у мусорной площадки в Приморском районе Петербурга. Транспорт оказался помят под весом слетевшего с мусоровоза металлического контейнера, но виноват в этом может быть вовсе не его водитель, а недобросовестные горожане. Подробности «Фонтанке» рассказали в пресс-службе АО «Невский экологический оператор» (НЭО).

Источник: АО «Невский экологический оператор»







Инцидент произошел сегодня около 10 часов утра во дворе дома 8 по улице Ильюшина. Как стало известно нашему изданию, водитель мусоровоза во время погрузки уронил контейнер на припаркованную рядом «Тойоту», а после сам обратился в полицию.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, автомобиль стоял у подъезда к контейнерной площадке. Удар пришелся на угол капота с водительской стороны, у машины как минимум помята верхняя крышка и разбита фара.

Как ответили в НЭО, мусоровоз числится за городской компанией ООО «Сити-Клининг». «Такая коллизия произошла из-за того, что был нарушен порядок накопления: в данный контейнер незаконно были сгружены строительные отходы, в результате чего произошёл перегруз, наклонило бак. И вот так он неаккуратно повредил машину. …Вот к чему приводит складирование строительных отходов жителями. А водителю этому можно посочувствовать из-за испорченного настроения, потраченных времени и нервов», — сказали в компании.

Там отметили, что ситуация спорная и определить, кто именно должен возместить автомобилисту ущерб, предстоит еще разобраться. Если бы контейнер был нагружен исключительно твердыми коммунальными отходами, неприятных последствий можно было бы избежать.

«Ситуация спорная в том, кто должен компенсировать ущерб. Может, в судебном порядке будет рассматриваться, потому что с нашей стороны не было допущено никакой оплошности. Все равно приносим свои извинения, хоть и не считаем себя в данном моменте сильно виноватыми. Если мы принимаем вину, то мы всегда компенсируем ущерб, но в данном случае причиной стала перегрузка», — добавили в НЭО.

Ситуацию обсудили и в группе «Приморский район» в соцсети «ВКонтакте». Пользователи уверены, что инцидент станет уроком как для конкретного автомобилиста, так и для всех водителей, которые преграждают проезд спецтранспорту.

«Вот и нефиг там было парковаться», — написал пользователь.

Ранее «Фонтанка» писала, как водитель мусоровоза повредил балкон квартиры в ЖК «Первый квартал» на Лиговском проспекте. Удар пришелся краном.