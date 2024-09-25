В Петербурге мусоровоз повредил балкон квартиры своим краном. Фото

Балкон квартиры в ЖК «Первый квартал» на Лиговском проспекте, 271, днем повредил мусоровоз. Об этом в среду, 25 сентября, рассказал читатель «Фонтанки».

Судя по снимкам, мусоровоз краном задел нижнюю часть балкона на третьем этаже дома. Теперь в нем отчетливо видна дыра.