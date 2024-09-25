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Происшествия В Петербурге мусоровоз повредил балкон квартиры своим краном. Фото

В Петербурге мусоровоз повредил балкон квартиры своим краном. Фото

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1 комментарий

Балкон квартиры в ЖК «Первый квартал» на Лиговском проспекте, 271, днем повредил мусоровоз. Об этом в среду, 25 сентября, рассказал читатель «Фонтанки».

Судя по снимкам, мусоровоз краном задел нижнюю часть балкона на третьем этаже дома. Теперь в нем отчетливо видна дыра.

В управляющей компании «Экосити» рассказали, что мусоровоз АО «Невский экологический оператор» выезжал с территории ЖК и повредил балкон квартиры краном, которым поднимает мешки из мусорных контейнеров.

«Вызваны ГИБДД и МЧС. Для оценки и дальнейшего решения вопроса ущерба управляющая компания обратится в страховую компанию», — говорится в сообщении УК.

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Повреждения уберут альпинисты, а общее имущество восстановят за счет «Невского экологического оператора».

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Комментарии
1
инкогнитто
1 час
Права на управление кму есь?
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