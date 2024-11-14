«Главное — это интересы наших автолюбителей». Песков прокомментировал возможное возвращение на рынок иностранных автопроизводителей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что россияне должны иметь возможность приобретать качественные автомобили по доступным ценам. Так он прокомментировал возможное возвращение на российский рынок европейских и японских автопроизводителей, пишет 14 ноября ТАСС.
Песков отметил, что в приоритете для государства будут интересы отечественных компаний и автолюбителей. По его словам, важно, чтобы рынок был насыщен, «потому что конкуренция ведет к снижению цен». А оптимальную ситуацию на рынке должно регулировать государство.
«Одновременно не забывая о своих собственных производителях. Здесь тонкий баланс, но он всегда необходим», — добавил Песков.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о тенденциях и проблемах на отечественном авторынке в этом году. По словам президента ассоциации российских автодилеров Алексея Подщеколдина, отечественные автопромышленники в этом году планировали увеличить объемы производства на 15% год к году, до 500 тысяч штук. Так, за июнь они собрали 274 тысячи машин. Однако с учетом изобилия «китайцев» полмиллиона — это всего лишь треть на российском рынке.
Сейчас, чтобы накопить на автомобиль, средняя цена которой составляет 3,35 миллиона рублей, россиянину с 80 тысяч рублей придется потратить 41 зарплату, или заработок за 3,5 года, из которого не потрачено ни на что ни копейки.
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