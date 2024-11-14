«Главное — это интересы наших автолюбителей». Песков прокомментировал возможное возвращение на рынок иностранных автопроизводителей

Песков отметил, что в приоритете для государства будут интересы отечественных компаний и автолюбителей. По его словам, важно, чтобы рынок был насыщен, «потому что конкуренция ведет к снижению цен». А оптимальную ситуацию на рынке должно регулировать государство.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о тенденциях и проблемах на отечественном авторынке в этом году. По словам президента ассоциации российских автодилеров Алексея Подщеколдина, отечественные автопромышленники в этом году планировали увеличить объемы производства на 15% год к году, до 500 тысяч штук. Так, за июнь они собрали 274 тысячи машин. Однако с учетом изобилия «китайцев» полмиллиона — это всего лишь треть на российском рынке.