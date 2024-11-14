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Политика «Главное — это интересы наших автолюбителей». Песков прокомментировал возможное возвращение на рынок иностранных автопроизводителей

«Главное — это интересы наших автолюбителей». Песков прокомментировал возможное возвращение на рынок иностранных автопроизводителей

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2 комментария

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что россияне должны иметь возможность приобретать качественные автомобили по доступным ценам. Так он прокомментировал возможное возвращение на российский рынок европейских и японских автопроизводителей, пишет 14 ноября ТАСС.

Песков отметил, что в приоритете для государства будут интересы отечественных компаний и автолюбителей. По его словам, важно, чтобы рынок был насыщен, «потому что конкуренция ведет к снижению цен». А оптимальную ситуацию на рынке должно регулировать государство. 

«Одновременно не забывая о своих собственных производителях. Здесь тонкий баланс, но он всегда необходим», — добавил Песков. 

Ранее «Фонтанка» рассказывала о тенденциях и проблемах на отечественном авторынке в этом году. По словам президента ассоциации российских автодилеров Алексея Подщеколдина, отечественные автопромышленники в этом году планировали увеличить объемы производства на 15% год к году, до 500 тысяч штук. Так, за июнь они собрали 274 тысячи машин. Однако с учетом изобилия «китайцев» полмиллиона — это всего лишь треть на российском рынке. 

Сейчас, чтобы накопить на автомобиль, средняя цена которой составляет 3,35 миллиона рублей, россиянину с 80 тысяч рублей придется потратить 41 зарплату, или заработок за 3,5 года, из которого не потрачено ни на что ни копейки. 

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Комментарии
3
Mies
2 минуты
Четвертый сон Веры Павловны.😂
Гость
1 минута
В тексте сказано, чтобы накопить на автомобиль, средняя цена которой составляет 3,35 миллиона рублей, россиянину с 80 тысяч рублей придется потратить 41 зарплату. А как быть тем, у кого зарплата 30-40 тысяч?
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