Песков: Путин лично курирует вопросы по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин напрямую занимается вопросами, связанными с Украиной. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщают журналисты кремлевского пула РИА Новости в своем телеграм-канале.
«Это направление курирует Путин лично, естественно. Идет специальная военная операция, он является Верховным главнокомандующим», — пояснил пресс-секретарь президента РФ, слова которого приводит ТАСС.
Кроме того, Песков добавил, что в Кремле нет каких-либо спецпосланников, занимающихся темой Украины.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам по Украине, но только не на базе «каких-то хотелок», а на базе складывающихся реалий. «На основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле», — отметил глава государства.
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