Песков: Путин лично курирует вопросы по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин напрямую занимается вопросами, связанными с Украиной. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщают журналисты кремлевского пула РИА Новости в своем телеграм-канале.

Кроме того, Песков добавил, что в Кремле нет каких-либо спецпосланников, занимающихся темой Украины.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам по Украине, но только не на базе «каких-то хотелок», а на базе складывающихся реалий. «На основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле», — отметил глава государства.