Почему в новом парке экстремального спорта в Колпино не работает освещение — рассказали в комитете по благоустройству

В новом парке экстремального спорта на Раумской улице в Колпино не работает освещение — обратили внимание читатели «Фонтанки». Это делает небезопасным досуг детей и взрослых на этой площадке в вечернее время. Представители комитета по благоустройству и «Ленсвета» заверили, что в скором будущем освещение будет работать. Вероятно, это произойдет к началу 2025 года.

Парк, обустроенный в рамках программы «Комфортная городская среда», стал крупнейшим городским пространством для экстремального спорта не только в Петербурге, но и во всем Северо-Западном регионе. Его общая площадь — больше четырех тысяч квадратных метров. Новые скейт-площадка, памп-трек и площадки для мини-футбола стали частью комплексного благоустройства территории в Колпино, вдоль улицы Веры Слуцкой от кинотеатра «Подвиг» до Раумской. Спортивная зона отделена от окружающего пространства деревьями.

Парк экстремального спорта открыли 31 августа 2024 года, перед этим его осмотрел лично губернатор Александр Беглов. Однако освещения там нет до сих пор, что мешает использовать это пространство по вечерам. Об этом «Фонтанке» рассказали неравнодушные колпинцы, которые сами занимаются спортом и приучают к этому детей. У местных жителей возникли подозрения, что что-то не так с оборудованием или самим проектом благоустройства. Чиновники и специалисты заверяют, что это не так.

«Проект устройства освещения „Ленсветом“ согласован, выполнение работ контролировалось в рабочем порядке специалистами „Ленсвета“. Монтаж опор, светильников, прокладка кабельных линий выполнены качественно, согласно техническим условиям. Однако объект не передан в оперативное управление „Ленсвету“», — рассказали «Фонтанке» в компании.

Заместитель председателя комитета по благоустройству Лариса Канунникова отмечает, что скорость передачи парка на обслуживание «Ленсветом» зависит от качества подготовки документации подрядчиком. Срок исполнения контракта — 31 декабря 2024 года, к этому времени вопрос, скорее всего, разрешится.

«Жителям нужно немного подождать. Только после приемки работ происходит передача объектов обслуживающим организациям. Это может занимать от месяца до полугода, зависит от подготовки исполнительной документации подрядчика. Свет работает, с ним проблем нет, было дежурное подключение. Просто объект необходимо передать на обслуживание, это должно произойти в конце года», — рассказала Канунникова.

Она подчеркнула, что новый парк экстремального спорта в Колпино — одна из крупнейших спортивных площадок, которая создает условия не только для обучения детей разных возрастов, но и для профессионального спорта.

В Ассоциации экстремальных видов спорта также рассказали «Фонтанке», что не видят в новой площадке в Колпино реальных проблем, связанных с качеством благоустройства. Ранее ассоциация критиковала как непригодный другой скейт-парк в Колпино — на Октябрьской улице.

«Когда мы были в новом парке на Раумской летом, не заметили ничего плохого. Наоборот, площадка является очень качественной и масштабной, даже по меркам Петербурга. Летом катающихся было очень много. Мы обратили внимание на другую проблему, социальную: местные подростки не понимали, как вести себя на этой площадке, мешали кататься и делали неприятные вещи, вроде разбивания арбуза посреди площадки, что делало катание невозможным в этой зоне», — рассказал «Фонтанке» представитель Ассоциации экстремальных видов спорта Лев Головизнин.

На благоустройство пространства, где находится парк экстремальных видов спорта, было заключено несколько контрактов. На монтаж оборудования для памп-трека — за 25,6 млн рублей, для скейт-парка — за 34,9 млн рублей, для BMX парка — за 25 млн рублей, два контракта на обустройство освещения — за 30 и 25 млн рублей, два контракта на озеленение — по 40 млн рублей, а также контракты на снос старых деревьев, мощение, установку малых архитектурных форм.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что в Приморском районе появилось новое общественное пространство со скейт-парком, зоной воркаут и площадкой для собак.