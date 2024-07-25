В Приморском районе появилось новое общественное пространство со скейтпарком, зоной воркаут и площадкой для собак

Новое общественное пространство в Приморском районе площадью более 16,4 тыс. кв. м появилось в экорайоне «Юнтолово». Здесь разместился скейтпарк, деревянный настил с навесом для занятий спортом на открытом воздухе, зона воркаут, места для отдыха, арт-объекты и площадка для выгула собак.

Благоустройство площадки выполнила девелоперская компания «Главстрой Санкт-Петербург» в рамках второго этапа по созданию прогулочных аллей в «Юнтолово», которые должны связать Юнтоловский заказник с будущим Центральным парком комплекса. Новая зона отдыха находится на Юнтоловском проспекте и доступна для жителей всех окружающих кварталов. Активное участие в проектировании принимали жители «Юнтолово».