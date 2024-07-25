В Приморском районе появилось новое общественное пространство со скейтпарком, зоной воркаут и площадкой для собак

Новое общественное пространство в Приморском районе площадью более 16,4 тыс. кв. м появилось в экорайоне «Юнтолово». Здесь разместился скейтпарк, деревянный настил с навесом для занятий спортом на открытом воздухе, зона воркаут, места для отдыха, арт-объекты и площадка для выгула собак.
Благоустройство площадки выполнила девелоперская компания «Главстрой Санкт-Петербург» в рамках второго этапа по созданию прогулочных аллей в «Юнтолово», которые должны связать Юнтоловский заказник с будущим Центральным парком комплекса. Новая зона отдыха находится на Юнтоловском проспекте и доступна для жителей всех окружающих кварталов. Активное участие в проектировании принимали жители «Юнтолово».
Скейт-парк состоит из памп-трека с интересной траекторией, созданной за счет использования геопластики, и деревянной рампы на металлическом каркасе. Для тех, кто предпочитает занятия поспокойнее, появилась площадка с деревянным настилом и навесом, которая подходит для занятий йогой или лечебной физкультурой. По плану здесь будут проходить бесплатные йога-практики для всех желающих, организованные управляющей компанией «Юнтолово» — «Эксплуатация ГС-СПб», также жители сами могут сформировать расписание спортивных занятий.
В северной части нового пространства располагается новая площадка для собак — вторая по счету в жилом комплексе.
Разные части пространства и жилые корпуса связывает сеть пешеходных и велодорожек, здесь расположены также аутентичные арт-объекты, на главной площади появились места отдыха и зеленые холмы.