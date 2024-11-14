«Давно это всё назревало». В Екатеринбурге восьмилетний ребенок ударил ножом отца-психолога, заступившись за мать

В Екатеринбурге восьмилетний мальчик едва не убил своего 64-летнего отца, заступившись за мать. Ребенок дважды ударил родителя ножом в спину. Родственники семьи поделились подробностями инцидента, передает в четверг, 14 ноября, E1.RU.

По словам одной из родственниц, несмотря на кажущееся благополучие, конфликт в семье нарастал на протяжении длительного времени. Матери мальчика — 40 лет, она была домохозяйкой и неофициально подрабатывала врачом. Отец, ушедший на пенсию, продолжал работать психологом. После сеансов в своей квартире, говорят родственники, мужчина якобы мог сильно выпивать и возвращался в квартиру жены, где устраивал скандалы.

«Это длилось не первый год. Мы думали, он когда-нибудь убьет их. Он непредсказуемый был. Ребенок из-за этого в стрессе постоянном жил», — уточняет собеседница E1.RU.

Известно, что 13 ноября, когда ребенок напал на отца, тот снова пришел домой пьяным. Это привело к конфликту, в ходе которого мужчина начал угрожать своей жене, схватив ее за шею. Восьмилетний мальчик, пытаясь защитить мать, ударил отца ножом в спину. В настоящее время ребенок переживает сильный стресс и замкнулся в себе. Как отмечает родственница семьи, мальчику может потребоваться помощь специалистов, чтобы избежать возможных психологических травм.

Сейчас состояние раненого мужчины стабилизировалось, и его жизни больше ничего не угрожает. Ожидается, что его выпишут уже сегодня или завтра, но прежней жизни ему не вернуть — пара решила развестись.

«По сути жертвой в этой ситуации была она, а не он. Она на 20 лет его младше, вся жизнь еще впереди. Давно это всё назревало. Просто была надежда, что человек изменится, но увы. Сейчас, конечно, она будет разводиться с ним», — добавляет знакомая пары.

Между тем друзья пострадавшего отмечают, что причиной конфликта в семье мог стать денежный вопрос.

В Следственном комитете и полиции случившееся пока не комментируют.

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