Камера сняла, как женщина угодила под колёса Haval на Руставели

Источник: «Фонтанка.ру»

Смертельная авария, которая произошла в Калининском районе Петербурга утром четверга, попала на видео. Кадры оказались в распоряжении «Фонтанки» 14 ноября.

Запись не позволяет с уверенностью сказать, на какой сигнал светофора женщина пыталась перейти дорогу у дома № 52 по улице Руставели. По предварительным данным полиции, для пешеходов горел красный.

Судя по кадрам, женщина пропустила один автомобиль и вышла на пустую дорогу. У тротуара её сбил 61-летний водитель Haval. Травмы оказались несовместимы с жизнью.