Синоптик Колесов рассказал, какую погоду ожидать в Петербурге до конца недели

Атмосферный фронт пересекает Санкт-Петербург и направляется дальше к восточной части Ленинградской области. Здесь температура ниже, чем вблизи Финского залива, поэтому южные и восточные районы, а также вся Новгородская область могут ожидать осадков в виде мокрого снега уже днем. В самом же Петербурге погода складывается иначе, сообщи л главный синоптик города Александр Колесов в четверг, 14 ноября.

По словам синоптика, в настоящее время в Петербурге держится около +5 градусов, но ближе к вечеру температура начнёт постепенно снижаться. Так, дневной максимум в городе, вероятно, не превысит отметки в 5–6 градусов тепла.

«Дождь в Санкт-Петербурге ещё будет, но уже небольшой и надо рассчитывать на всю первую половину дня, потом осадки уже прекратятся, и даже в предстоящую ночь начнутся прояснения», — добавляет Колесов.

При этом ночью 15 ноября ожидается значительное похолодание, и столбик термометра может опуститься почти до нуля. Утреннее солнце, скорее всего, скроется за плотным покровом облаков. Несмотря на это, под влиянием новых циклонов и новой порции теплых воздушных масс температура вновь начнет расти, и обещанное потепление до 7–9 градусов к выходным остается в силе. Так что на выходные уже можно планировать отдых на природе.