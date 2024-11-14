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Недвижимость Бизнес Число проданных квартир в новостройках в октябре выросло на 13% к сентябрю, а на вторичке — самый высокий показатель за год

Число проданных квартир в новостройках в октябре выросло на 13% к сентябрю, а на вторичке — самый высокий показатель за год

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8 комментариев

Управление Росреестра по Петербургу подвело итоги октября. За месяц в городе было продано 4673 квартиры в новостройках и 8891 — на вторичном рынке.

В октябре продажи новостроек оказались на 13% выше, чем в сентябре, и сразу на 35% больше, чем в провальном августе, когда прекратили действовать программы «льготной» ипотеки, а «семейная» временно не выдавалась.

Количество зарегистрированных сделок ипотеки в Петербурге составило 10109 штук. Для сравнения, в пиковом для этого года апреле было заключено 18019 договоров.

О том, как рынок недвижимости Петербурга переживает период заградительных ставок по ипотеке, читайте в подробном разборе «Фонтанки».

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Комментарии
8
Панкихой
1 час
Выжившие герои выгодно вложились?
Ser_N0771
1 час
За месяц в городе было продано 4673 квартир в новостройках и 8891 на вторичном рынке. (с) общее количество не самое маленькое, но хотелось бы понять еще и структуру этих сделок, например, сколько квартир в новостройках перешли от застройщика к банкам или сколько в результате банкротства физлиц сменили собственника... и динамику всего этого...
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