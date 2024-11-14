Число проданных квартир в новостройках в октябре выросло на 13% к сентябрю, а на вторичке — самый высокий показатель за год

Управление Росреестра по Петербургу подвело итоги октября. За месяц в городе было продано 4673 квартиры в новостройках и 8891 — на вторичном рынке.

В октябре продажи новостроек оказались на 13% выше, чем в сентябре, и сразу на 35% больше, чем в провальном августе, когда прекратили действовать программы «льготной» ипотеки, а «семейная» временно не выдавалась.

Количество зарегистрированных сделок ипотеки в Петербурге составило 10109 штук. Для сравнения, в пиковом для этого года апреле было заключено 18019 договоров.