В Крыму готовятся возобновить движение поездов в районе обрушения моста

Движение пригородных поездов восстановят к 11 часам утра в Джанкойском районе Крыма, где накануне вечером над путями обрушился автомобильный мост. Об этом 14 ноября сообщает Минтранс республики.

Автомобильный мост на дороге Джанкой — Маслово между селами Изумрудное и Маслово рухнул накануне вечером. В этот момент по нему проезжали фура и легковой автомобиль. В результате ЧП пострадали два человека. По результатам обследования один пострадавший был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. Второму была оказана амбулаторная медицинская помощь, от госпитализации он отказался. Следственный комитет Крыма назвал предварительной причиной случившегося перегруз грузового автомобиля.