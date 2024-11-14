ФБР пришло с обысками в квартиру гендиректора Polymarket после предсказания победы Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) пришло с обысками к 26-летнему генеральному директору букмекерского агентства Polymarket Шейну Коплану после предсказания победы Дональда Трампа. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает New York Post.

По данным источника издания, у главы Polymarket изъяли телефон и другие гаджеты. Сообщается, что причину обысков Коплану не озвучили. Молодого бизнесмена не арестовали, также ему не выдвинули обвинение.

Предполагается, что обыски могли быть политическим возмездием. Источник говорит о связи между действиями ФБР и тем, что Polymarket точно предсказал победу Дональда Трампа над вице-президентом Камалой Харрис, в отличие от традиционных опросов. К слову, Polymarket официально не разрешен в США, его пользователи заходят на сайт через сервисы VPN.

«Это очевидная политическая месть уходящей администрации Polymarket за то, что она правильно объявила результаты президентских выборов 2024 года», — сказал источник NYP.

Напомним, что в ночь выборов Polymarket прогнозировал победу Трампа с вероятностью 99%.