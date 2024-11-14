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Общество ФБР пришло с обысками в квартиру гендиректора Polymarket после предсказания победы Трампа

ФБР пришло с обысками в квартиру гендиректора Polymarket после предсказания победы Трампа

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1 комментарий

Федеральное бюро расследований (ФБР) пришло с обысками к 26-летнему генеральному директору букмекерского агентства Polymarket Шейну Коплану после предсказания победы Дональда Трампа. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает New York Post.

По данным источника издания, у главы Polymarket изъяли телефон и другие гаджеты. Сообщается, что причину обысков Коплану не озвучили. Молодого бизнесмена не арестовали, также ему не выдвинули обвинение.

Предполагается, что обыски могли быть политическим возмездием. Источник говорит о связи между действиями ФБР и тем, что Polymarket точно предсказал победу Дональда Трампа над вице-президентом Камалой Харрис, в отличие от традиционных опросов. К слову, Polymarket официально не разрешен в США, его пользователи заходят на сайт через сервисы VPN.

«Это очевидная политическая месть уходящей администрации Polymarket за то, что она правильно объявила результаты президентских выборов 2024 года», — сказал источник NYP.

Напомним, что в ночь выборов Polymarket прогнозировал победу Трампа с вероятностью 99%.

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Polymarket ФБР Дональд Трамп
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Комментарии
1
263784231
2 часа
Не может такого быть, это же цитадель самой демократичной демократии! Это, наверное, какая-то ошибка товарищи...
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