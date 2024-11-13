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Происшествия «Отключили лифт уже». В историческом доме на Васильевском пар от кипятка из подвала дошел до третьего этажа

«Отключили лифт уже». В историческом доме на Васильевском пар от кипятка из подвала дошел до третьего этажа

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1 комментарий

Подвал дореволюционного дома Арнгольдов на 18-й линии Васильевского острова залило кипятком. Как рассказал 13 ноября «Фонтанке» один из жильцов, аварию не устраняют с конца прошлой недели.

Местные жители жалуются, что в парадной все в пару до третьего этажа, а окна мокрые до седьмого. Также, по их словам, в доме 23 на некоторое время отключили лифт.

«В дворовой парадной 7-этажного дома на неизвестное время остановлен мокрый лифт в связи с угрозой аварии», — рассказал читатель нашего издания.

Дом находится под управлением компании «Возрождение». Однако жители отмечают, что «УК не делает ничего».

Как стало известно «Фонтанке», коммунальная авария случилась из-за того, что рванул второй контур отопления. По некоторым данным, трубы могут быть бесхозные. УК в свою очередь не может отключить тепло, чтобы люди не замёрзли.

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Дом Арнгольдов Авария
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Комментарии
1
Гость
56 минут
«с подвала» понаехавшие?
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