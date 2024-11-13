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Общество Живых змей нашли в детских игрушках в аэропорту Германии. Посылка ехала из Индонезии

Живых змей нашли в детских игрушках в аэропорту Германии. Посылка ехала из Индонезии

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Живых змей обнаружили сотрудники таможни при проверке груза в аэропорту Лейпцига. Среди игрушек было найдено больше 10 пресмыкающихся. Об этом сообщается на официальном сайте немецкой таможенной службы.

В посылке, которая дальше должна была поехать в Великобританию, согласно описанию, находились две детские машинки и макароны. Однако на самом деле, в одном из игрушечных грузовиков таможенники нашли девять маленьких змей, а в другом – пять больших. Все животные, кроме одного, выжили во время транспортировки.

Сейчас змей временно разместили в Лейпцигском университете – на факультете ветеринарной медицины. Куда неожиданных гостей отправить дальше, пока не решено.

В сентябре тысячи живых муравьев нашли таможенники в посылке, ехавшей из Таиланда в Москву. Насекомых заметили во время сканирования коробок, в которых должны были находиться детские игрушки и печенье.

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