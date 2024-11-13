Идеи — ваши, компьютеры — наши. Больницы Петербурга встали на московский путь цифрового единства

Источник: Александр Коряков/"Коммерсантъ»







Власти Петербурга отказались от форсированного перехода городских больниц на Единую медицинскую информационную систему, внедрение которой изначально планировалось завершить в 2024 году. По данным «Фонтанки», к январю система заработает максимум в 15 учреждениях. Запуск бесплатного решения, предоставленного Москвой, обойдется городскому бюджету как минимум в 6 млрд рублей.

Сами больницы не исключают дополнительных трат на донастройку, но в конечном итоге рассчитывают выиграть от цифровой унификации.

Вопрос о переходе на единую информационную систему городских больниц возник в ходе обсуждения губернаторской поправки к бюджету на 2025–2027 годы в Законодательном собрании 11 ноября. На эти цели в следующем году глава города предложил выделить 3,7 млрд рублей. Отвечая на вопрос депутатов, глава комитета финансов Светлана Енилина уточнила, что речь идет о переброске средств, которые в этом году полностью потратить не успевают, так что часть их возвращается в бюджет и будет израсходована уже в 2025-м.

По словам вице-губернатора Алексея Корабельникова, заявленные 3,7 млрд рублей — это траты на покупку оборудования: серверов, АРМов (автоматизированных рабочих мест. — Прим. ред.), и переустройство сетей, которые потребовались для перехода на ЕМИАС. «Начали заниматься этой работой в этом году, в следующем она будет продолжаться. Возможно, часть работы будет перенесена на 2026 год», — сказал он «Фонтанке». Общую сумму затрат вице-губернатор не назвал, но отметил, что основной объем будет выполнен именно в 2025 году, поэтому и выделяется такая «значимая сумма». «Стоит задача абсолютно все учреждения здравоохранения перевести на эту систему, чтобы замкнуть контур и чтобы все работало на благо петербуржцев», — заявил он.

Осенью 2024 года комитет по госзаказу объявил конкурс о покупке серверов для перехода на ЕМИАС почти за 2 млрд рублей. Как следует из данных портала госзакупок, итоги подведут 20 ноября.

Что такое ЕМИАС и зачем ее внедряют?

О том, что петербургским учреждениям здравоохранения предстоит цифровая унификация, стало известно летом 2023 года. В качестве решения была выбрана Единая медицинская информационно-аналитическая система, разработанная департаментом информационных технологий Москвы (ЕМИАС). Изначально ставилась цель перейти на нее до конца 2024 года. Однако сами больницы заявляли о невозможности и рискованности такой экстренной унификации, а также предупреждали о предстоящих огромных затратах. Обоснованность расходов тоже вызывала сомнение у специалистов, ведь буквально недавно больницы закончили приведение своих медицинских систем к единому цифровому контуру.

В конце февраля 2024 года губернатор Александр Беглов и мэр столицы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве для создания стационарного сегмента единой медицинской информационной системы Петербурга на основе Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) Москвы. «Общее цифровое пространство обмена медицинской информацией оптимизирует расходы на развитие медицинских информационных систем и повысит качество медицинской помощи», — сообщала пресс-служба Смольного.

Запускать систему решили поэтапно. Как сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению, соглашение предусматривает внедрение подсистемы «Клиническая информационная система» ЕМИАС в 35 петербургских стационарах силами специалистов Департамента информационных технологий Москвы. Из них 15 стационаров будут подключены в 2024 году, еще 20 — в 2025 году. «В оставшихся 46 стационарах КИС ЕМИАС будет внедряться специалистами Санкт-Петербурга самостоятельно», — рассказали в комитете по здравоохранению, но сроки не назвали.

Одновременно готовится соглашение о подключении амбулаторных медицинских организаций Санкт-Петербурга к региональному амбулаторному сегменту ЕМИАС, заключен соответствующий протокол о намерениях.

Что касается общей суммы затрат, то в комздраве предложили адресовать вопрос комитету по информатизации, который является распорядителем бюджетных средств. «Фонтанка» направила запрос в КИС, но на момент публикации ответ не получила. Ранее участники рынка оценивали общие затраты на переход на ЕМИАС стационаров и поликлиник в 14 млрд рублей.

Только покупкой оборудования расходы городского бюджета не исчерпываются. По информации «Фонтанки», для поддержки перехода на новую систему в Медицинском информационно-аналитическиом центре (МИАЦ) комитета по здравоохранению создан специальный отдел. На портале hh.ru можно найти несколько вакансий специалистов по внедрению, эксплуатации и развитию КИС ЕМИАС с зарплатой 90–120 тысяч рублей в месяц.

Сами больницы на данном этапе расходы не несут. Лицензию Москва предоставляет бесплатно, оборудование закупает город. Так, Мариинская больница должна в конце ноября — начале декабря получить новые автоматизированные рабочие места для медицинского персонала, рассказал «Фонтанке» заместитель главного врача по ИБ и ИТ кандидат медицинских наук Владимир Севрюков. По его словам, врачи получат новые современные компьютерные системы с мониторами с большей диагональю экрана и планшеты для работы у постели больного и в приемном отделении, чтобы сразу заносить данные в систему. «Если в процессе [внедрения] выяснится, что необходимо дополнительное оборудование, то, скорее всего, учреждение это будет брать уже на себя», — сказал он.

Внедрение на местах

Исторически больницы Петербурга сами выбирали, на каких ИТ-решениях работать. В результате 250 медицинских учреждений используют два десятка медицинских систем. Но, по оценкам экспертов, 85 % рынка занимает пятерка лидеров: «Ариадна», «Авиценна», «Самсон», qMS, «Виста.Мед». При этом все больницы и поликлиники направляют данные в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) через так называемый региональный фрагмент (РЕГИЗ). Благодаря этому, в частности, можно увидеть данные об анализах и посещении врачей через «Госуслуги». По подсчетам «Фонтанки», внедрение единого цифрового контура обошлось бюджету Петербурга примерно в 1,7 млрд рублей.

По словам разработчика одной из таких систем, больницы, которые на ней работают, продлевают договоры на 2025 год, причем среди них есть и те, кто есть в списках на внедрение ЕМИАС силами московских специалистов в следующем году. Собеседник «Фонтанки» объясняет, что клиенты ориентируются на опыт участников первой очереди и предполагают, что часть из них не успеет полностью перейти в 2024 году. Это может быть связано в том числе с проблемой нехватки кадров.

Обучение персонала работе в новой системе в Мариинской больнице в основном завершилось, говорит Владимир Севрюков. По его словам, на 100 % заместить функционал старой системы невозможно в данный момент, но выйти на утвержденные контрольные цифры к 1 января все же получится. «Дорабатывать систему потом еще придется, естественно, по отдельным направлениям, с учетом особенностей оказания медицинской помощи в самом Петербурге и с учетом специфики конкретной медицинской организации», — отметил он.

Специалист видит в использовании единой системы сразу несколько преимуществ. Во-первых, будет окончательно решена проблема унификации данных. Сейчас, несмотря на общий цифровой контур, с этим по-прежнему могут быть сложности, в том числе потому, что федеральный центр требует все больше информации. «Так как эти данные недостаточно структурированы и стандартизированы и передаются из разных систем, это не всегда обеспечивает полноту и сопоставимость. Это влияет на качество получения информации лечащим врачом при оказании помощи, особенно пациентам с хроническими заболеваниями», — пояснил Владимир Севрюков.

Во-вторых, больницы смогут сэкономить на постоянных доработках системы за счет того, что обновления будут происходить централизованно. «Сейчас медицинская организация вынуждена доплачивать разработчикам за внедрение каждого модуля, каждого функционала, каждых изменений, которые происходят», — сказал он. Теперь эти деньги можно будет направить на оказание медицинской помощи пациентам.

Наконец, самим врачам не придется переучиваться работе в новой системе, если они будут переходить из одной больницы в другую. Пациенты тоже должны выиграть, считает Владимир Севрюков. Единая система позволит создать так называемый Медицинский цифровой паспорт с полными данными о состоянии здоровья человека и о лечении, которое он получал в течение жизни, что сократит время на диагностику и поможет врачу составить индивидуальную схему лечения.