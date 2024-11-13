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Общество Генсек ООН заявил, что 2025 год может стать самым жарким в истории человечества

Генсек ООН заявил, что 2025 год может стать самым жарким в истории человечества

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6 комментариев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что природные катаклизмы 2024 года превратились в повседневную реальность. Между тем 2025 год имеет все шансы стать самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает РИА Новости.

«2024 год показал, что климатические катаклизмы стали обычным явлением. Следующий год обещает стать самым жарким в истории. В некоторых странах установились температуры, которые выходят за пределы человеческой выносливости. И во всем мире мы стали свидетелями рекордных дождей и ураганов, пожаров и смертоносных засух», — отметил Гутерриш.

Во время выступления на 29-й сессии конференции ООН по изменению климата генсек добавил, что в условиях участившихся климатических бедствий системы раннего оповещения и меры по защите от аномальной жары перестали быть привилегией — теперь они жизненно необходимы. Он сообщил, что ООН уже работает над комплексом мер для противостояния экстремальным температурам.

По мнению Гутерриша, нужно действовать незамедлительно, прежде чем мир охватит новая волна жары. При этом половина государств до сих пор не обеспечена системами раннего предупреждения об опасных явлениях.

«В среднем наименее развитые страны и малые островные развивающиеся государства располагают менее чем 10 % данных, необходимых им для создания эффективных систем оповещения», — уточнил генсек ООН, призвав ускорить работу в этом направлении.

Гутерриш указывает на необходимость высокого уровня политической поддержки внутри стран, усиления международного сотрудничества и повышения технического содействия для предотвращения ухудшения климатических условий. Кроме того, он обращает внимание на значимость увеличения финансирования систем раннего предупреждения, особенно для тех групп населения, которые наиболее подвержены рискам.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что процессы изменения климата в России идут быстрее, чем в среднем в мире. По его прогнозам, нынешний год, скорее всего, окажется самым жарким на планете за всю историю наблюдений, побив рекорд 2023 года. Это может быть связано с явлением Эль-Ниньо, которое наблюдалось до мая и способствовало повышению температуры на планете, уточняет Вильфанд.

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Комментарии
6
alexadmin
39 минут
Даже жарче 2026?
282694747
4 минуты
Летающие дроны сжигают кислород!
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