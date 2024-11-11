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Общество Вильфанд: в России климат меняется быстрее, чем в среднем в мире

Вильфанд: в России климат меняется быстрее, чем в среднем в мире

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15 комментариев

Процессы изменения климата в России идут быстрее, чем в среднем в мире. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС в интервью, опубликованном 11 ноября.

«Когда мы говорим о глобальном потеплении, оно имеет свои пространственные и временные особенности. И в России идет процесс потепления гораздо быстрее, чем в среднем по глобусу», — сказал он.

В тропических регионах, по его словам, потепление происходит медленно, в умеренных широтах — в 2,5 раза быстрее, а в северных — в 3,5 раза быстрее.

«Средняя годовая температура в умеренных широтах Евразии, мы как раз тут и живем, она увеличивается в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по глобусу», — добавил Вильфанд.

Нынешний год с большой долей вероятности станет самым жарким на Земле за всю историю наблюдений, побив рекорд 2023 года, рассказал Вильфанд РИА Новости. По его словам, это связано с явлением Эль-Ниньо, которое наблюдалось до мая и способствовало повышению температуры на планете.

«Дело в том еще, что начиная с июня, когда Эль-Ниньо перешло в нейтральную фазу, распространение теплой воды вследствие этого явления в другие акватории океанов привело к тому, что уже около 14 месяцев подряд средняя температура океана в умеренных широтах тоже максимально высокая, то есть передача идет не только от экваториальных акваторий», — добавил Вильфанд.

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Комментарии
15
Отец Родной
2 часа
Со скоростью роста цен на масло
282408812
3 часа
т.е. , надо понимать, мы скоро окажемся в раю, а оне останутся в аду?
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