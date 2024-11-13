«Ваша выходка в отношении Смольного…» Как клон губернатора Беглова по Zoom пугал Льва Лурье генералом МВД Горовым

Источник: Коллаж «Фонтанки»: ИИ / Михаил Огнев







Известный историк получил властную угрозу от персонажа, похожего на Александра Беглова. Это шоу Лев Лурье описал «Фонтанке». Читайте, как жулики употребляют технологии, и из-за кого мы не узнали, почем откупиться от замминистра МВД.

У Льва Лурье зазвонил телефон. 14 часов, 13 ноября. Вежливый, деловой, женский голос назвался не столько Ириной, сколько секретарем губернатора Петербурга, но главное — уведомил, что Александр Дмитриевич желает лично пообщаться с Лурье. И отнюдь не по телефону, а воочию, по зуму.

— Неожиданно, — ответил Лев Яковлевич, добавив, что, наверное, ему надо как-то приодеться, а то неудобно в домашнем-то виде. Не часто его тревожит губернатор. Далее все зашуршало в предсказуемом темпе. На почту Лурье скинули бланк уведомления с гербом, подписью, штемпелем, уважением. Все как заказывали.









«Уважаемый Лев Яковлевич!

Оповещаем Вас о том, что 13.11.2024 года Вам назначена персональная видеоконференция, в связи с приватным характером обсуждаемых вопросов. Просьба сохранить профессионализм и следовать инструкции специалиста для подключения к видеоконференции. По всем интересующим Вас вопросам Вы можете обратиться по контактам, которые указаны в письме. (Подпись губернатора)».

(Стиль еще тот — «оповещаем», «приватным», но не будем придираться. Мы набрали номер 915-513-59-40. Автомат ответил: «Неправильно набран номер». Сорвали нам прикол.)

Затем Лурье полетели ссылки на видеосвязь. Надо так надо. Подключились. Как иронично прокомментировал Лурье автору текста: «Мы — государственники, должны бороться с постыдными проявлениям лже-Беглова». Предоставим слово мэтру:

«Сидит Беглов на фоне невыразительного канцелярского письменного стола, без знамени сзади. Похож, даже очень. А Римма (супруга Лурье. — Прим. ред.) кричит мне сбоку, мол, выключи ты его, какой к бесу это Беглов!

Вдруг Беглов повышает голос, называя ее по имени-отчеству: «Римма Евгеньевна, вы оскорбляете меня своими сомнениями. Их не должно быть. Никаких!» Это неуважение к губернатору, а тем временем речь пойдет о важном для меня.

Ну, чудеса…

«Фонтанка» кратко сообщает, как это сегодня делается. Есть два способа соорудить такую галиматью. Простой и сложный. При простом выглядеть будет коряво, но быстро. А вот при сложном надо таки постараться: для начала скачиваем необходимую для создания дипфейка программу (например DeepFaceLab или Faceswap — кроме замены лиц на изображении или видео они уже позволяют изменить голову, омолодить лицо и даже манипулировать губами для имитации разговора), затем устанавливаем платформу CUDA, позволяющую превратить видеокарту NVIDIA почти в современный суперкомпьютер (именно так используют видеокарты для майнинга криптовалют или обучения нейросетей). Затем все просто: загружаем исходное видео и фото лица, обучаем модель на предоставленных данных (это может занять уже от несколько часов до дней, комбинируем результаты модели с исходным видео. Как итог — получаем Беглова в костюме.

Ничем не примечательный костюмчик, но не отвратительный. Наговаривать не стану. А на столе бумаги какие-то, нагромождение документации. И похож же, за исключением устной речи. Беглов говорит просто, а этот чересчур литературно».

— С чего начался диалог? — тороплю я Лурье.

— Начинается довольно долго. Для начала вопрос: что бы я сделал для нашей культуры? Я уточнил: для культуры Петербурга, России или в мировом масштабе? Он уходит от темы: «Лев Яковлевич, просто так я бы вам не позвонил». (Нужная пауза.)

«Вчера легли на мой стол документы… (И вдруг!) Я возмущен вашей последней выходкой в отношении Смольного. Да, вы не один, но ваша фамилия знаменитая, и нужно отвечать. Именно поэтому, благодаря известности, вами займется заместитель министра МВД Горовой». Мне пришлось переспросить: какой заместитель? — Горовой!

— Вы спросили, в чем повинны?

— Попытался. А он так строго: «Я вам рассказывать не буду, даже не ожидайте». Похоже, он испытывал общее недовольство из-за того, что я проявляю недостаточно страха. Но я был корректен. Это я на всякий случай утверждаю. Мало ли! Одно слово товарища Горового и…

В этом самом месте случилось черт знает что. Римма Евгеньевна заявила — вы не поверите! — похожему на губернатора что-то совсем непотребное, типа «дурак на букву „М“, и самовольно отключила связь. Ну что это такое?! Она лишила нас знания, во сколько мошенники оценивают губернатора и заместителя министра самого МВД. Автор расстроился.

К сожалению, они больше не звонили. К тому же семья Лурье не обременена навыками тут же хватать свои телефоны и записывать видео, где придется и фиксировать все подряд.

Мне пришлось по-дружески пристыдить Римму Евгеньевну.

— Вы знаете, Евгений, хочу официально сигнализировать, что мой законный супруг Лев Яковлевич Лурье недостаточно подобострастно выслушивал упрек от имени губернатора Петербурга. Понимаете, о чем я?

Я обожаю иронию семейства Лурье.