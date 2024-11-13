Петербуржец погиб на перегоне Лигово — Стрельна. От поезда его отвлёк телефон

Спешившая на Балтийский вокзал электричка насмерть сбила жителя Петербурга. Мужчина переходил пути там, где не следует, но быть внимательнее это его не побудило.

О гибели 66-летнего петербуржца 13 ноября сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу. По данным ведомства, накануне в четвёртом часу дня пешеход пытался перейти железную дорогу в не предназначенном для этого месте на 18-м километре шестого пикета перегона Лигово — Стрельна.

По предварительной информации, мужчина был пьян. На пути он вышел в капюшоне, переходя их, отвлёкся на телефон.

В этот же день смертельные травмы на железной дороге получил ещё один мужчина. По данным транспортной полиции, он также не дошёл до пешеходного перехода.