Петербургскую электричку задержала в пути смерть пешехода

Транспортная полиция выясняет обстоятельства гибели пешехода под колёсами электрички в Петербурге. Мужчина рискнул перейти железную дорогу там, где нельзя.

Как сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу 13 ноября, накануне около пяти часов вечера несовместимые с жизнью травмы получил 43-летний петербуржец. Он переходил пути в непредназначенном для этого месте на перегоне Колпино — Саблино.

Экстренное торможение и гудки не помогли машинисту поезда сообщением Санкт-Петербург — Торфяное избежать наезда. Случившееся задержало электричку на 9 минут.

Транспортная полиция напоминает, что чаще всего трагедии на железной дороге случаются из-за нарушений правил безопасности.