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Политика Захарова подтвердила участие Лаврова в саммите G20 в Бразилии

Захарова подтвердила участие Лаврова в саммите G20 в Бразилии

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7 комментариев

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Бразилию, чтобы принять участие в саммите G20 с 18 по 19 ноября. Об этом в среду, 13 ноября, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Как отмечает Захарова, по поручению Владимира Путина Сергей Лавров возглавит Россию на саммите G20 в Бразилии. Министр иностранных дел РФ проведет ряд двусторонних встреч в ходе мероприятий.

«Встреча лидеров откроется запуском Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью. Это флагманская инициатива президента Бразилии. <…> Россия намерена объявить на саммите о присоединении к альянсу. G20 констатировала в этом году, что в мире достаточно продуктов питания — проблема кроется в ограничении к ним эффективного доступа», — добавила дипломат.

Ранее Марат Бердыев, посол по особым поручениям МИД России по вопросам «Группы двадцати», АТЭС и БЕП, сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров отправится в Бразилию по поручению Владимира Путина, который 18 октября заявил, что сам не поедет на саммит стран «большой двадцатки», чтобы «не срывать его». Бразилия — одна из стран — участниц Римского статута, утверждающего юрисдикцию МУСа, выдавшего ордер на арест Путина.

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Комментарии
7
VVM1962
35 минут
а что же наш супермен ? Неужели испугался? Может совсем и не он летал со стерхами, нырял на дно черного моря за амфорами и сидел за штурвалом истребителя?
Антишерсть
35 минут
А Василич то побоялся?
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