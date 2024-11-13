Захарова подтвердила участие Лаврова в саммите G20 в Бразилии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Бразилию, чтобы принять участие в саммите G20 с 18 по 19 ноября. Об этом в среду, 13 ноября, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Как отмечает Захарова, по поручению Владимира Путина Сергей Лавров возглавит Россию на саммите G20 в Бразилии. Министр иностранных дел РФ проведет ряд двусторонних встреч в ходе мероприятий.

«Встреча лидеров откроется запуском Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью. Это флагманская инициатива президента Бразилии. <…> Россия намерена объявить на саммите о присоединении к альянсу. G20 констатировала в этом году, что в мире достаточно продуктов питания — проблема кроется в ограничении к ним эффективного доступа», — добавила дипломат.