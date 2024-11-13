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Происшествия Выписаны четверо человек, пострадавших при нападении в «О'Кее». Охранник гипермаркета все еще в больнице

Выписаны четверо человек, пострадавших при нападении в «О'Кее». Охранник гипермаркета все еще в больнице

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1 комментарий

Четверо человек, пострадавших при нападении в гипермаркете «О'Кей», уже выписаны из больницы. Под наблюдением врачей продолжает находиться охранник магазина. Об этом 13 ноября «Фонтанке» рассказали в городском комитете по здравоохранению.

Две 66-летние женщины, находившиеся во 2-м хирургическом отделении 26-й больницы Петербурга, сейчас уже дома. 60-летний мужчина, охранник магазина, продолжает оставаться в больнице. Он лежит в этом же хирургическом отделении в удовлетворительном состоянии. Пациенту делают перевязки.

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе после нападения привезли женщину и мужчину. Последнего выписали через несколько дней после госпитализации. У пострадавшей две недели назад было состояние средней степени тяжести. На данный момент она также выписана.

Сеть гипермаркетов «О'Кей» ранее сообщала, что оказывает поддержку охраннику магазина, получившему травмы и ранения при нападении. 25 октября местный житель зашел в магазин на проспекте Космонавтов и набросился с ножами на покупателей и персонал. На прошлой неделе ему было предъявлено обвинение. Идет расследование уголовного дела по статье, связанной с покушением на убийство двух и более лиц.

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Комментарии
1
NSE
1 час
Зачем таких брать живыми? Отправили бы его случайно к праотцам.
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