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Политика «Оставлю без ответа». Пескова спросили о «волне доносительства» в России после дела Буяновой

«Оставлю без ответа». Пескова спросили о «волне доносительства» в России после дела Буяновой

2 093
13 комментариев

Кремль не имеет права комментировать решения суда, в том числе по делу московского педиатра Надежды Буяновой, признанной виновной в распространении фейков о российской армии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Коммерсантъ» 13 ноября.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать судебный процесс и то, что правозащитники называют «волной доносительства» среди россиян. На это Песков сказал, что вторую часть вопроса «оставит без ответа», а остальное объяснил следующим образом:

«Само дело я не имею право комментировать, это решение суда, мы никогда этого не делаем».

Накануне московский суд признал педиатра Надежду Буянову виновной в распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России, приговорив ее к 5,5 годам колонии общего режима. Поводом для возбуждения дела стала жалоба матери семилетнего пациента, у которого в зоне СВО погиб отец. Вдова вместе с ребенком находилась на приеме в поликлинике, когда врач, как следует из материалов дела, с насмешкой отреагировала на слова пациентки, заявив о «правомерном характере действий вооруженных формирований Украины». Сама Буянова отрицает факт диалога в таком ключе.

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Комментарии
13
Эд Хэммет
22 минуты
Даже, если представить, что пожилой врач что-то сказала за стенами своего кабинета, это распространение? Тётя Маня сказала дяде Ване, это частная беседа, не более того. Вот, если бы тётя Маня выложила свои суждения в социальных сетях для массового зрителя, тогда это было бы распространением. Охранка свирепеет.
AndrewBarsik
42 минуты
Им там стыдно в их Кремле. Что они могут ответить? Ничего.
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