Педиатра в Москве приговорили к 5,5 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ

В Москве суд признал виновной в распространении недостоверной информации о действиях ВС РФ педиатра Надежду Буянову. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на 5,5 лет с отбыванием в колонии общего режима. Как отмечает РБК, прокурор требовал для нее шесть лет.

По версии следствия, Буянова негативно отзывалась о действиях армии России в ходе СВО на Украине. На педиатра после приема в поликлинике пожаловалась мать семилетнего пациента, у которого погиб отец в зоне спецоперации. Как следует из материалов дела, Буянова с насмешкой отреагировала на эти слова и сопроводила ее фразой о «правомерном характере действий вооруженных формирований Украины». Врач-педиатр отрицает сам факт диалога в таком ключе.

В июле 2024 года Буянову восстановили в должности в поликлинике № 140 в Москве. Однако Буянова все равно оставалась в СИЗО.