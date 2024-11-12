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Общество Педиатра в Москве приговорили к 5,5 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ

Педиатра в Москве приговорили к 5,5 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ

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34 комментария

В Москве суд признал виновной в распространении недостоверной информации о действиях ВС РФ педиатра Надежду Буянову. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на 5,5 лет с отбыванием в колонии общего режима. Как отмечает РБК, прокурор требовал для нее шесть лет.

По версии следствия, Буянова негативно отзывалась о действиях армии России в ходе СВО на Украине. На педиатра после приема в поликлинике пожаловалась мать семилетнего пациента, у которого погиб отец в зоне спецоперации. Как следует из материалов дела, Буянова с насмешкой отреагировала на эти слова и сопроводила ее фразой о «правомерном характере действий вооруженных формирований Украины». Врач-педиатр отрицает сам факт диалога в таком ключе.

В июле 2024 года Буянову восстановили в должности в поликлинике № 140 в Москве. Однако Буянова все равно оставалась в СИЗО.

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Комментарии
35
282556445
21 минута
Реалии путинской диктатуры.
BobCat2
28 минут
Если доказательная база строилась только на показаниях вдовы и её 7-летнего (!!) сына, то это конечно прецедент...
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