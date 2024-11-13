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Общество Столовую петербургской школы признали лучшей в России. Повара показали омлет и яблоки

Столовую петербургской школы признали лучшей в России. Повара показали омлет и яблоки

6 395
11 комментариев

Школа № 164 Красногвардейского района стала победителем во Всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая — 2024» в номинации «Лучшая школьная столовая города-миллионника». Об этом в среду, 13 ноября, стало известно из сообщения губернатора Петербурга Александра Беглова.

Конкурс, где определяли лучшую школьную столовую в стране, проходил в Саранске. Там соревновались 150 школьных команд из 75 российских регионов.

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В группе во «ВКонтакте» школы № 164 рассказали подробности мероприятия. Так, в первый день проходила тематическая выставка видов школьного завтрака и буфетной продукции.

Повара комбината социального питания «Охта» подготовили такой набор — запеченный с сыром омлет с овощами и печеное яблоко. Свой тематический стол они накрыли на фоне модели Большеохтинского моста.

В другие дни проходили такие соревнования: блиц-турнир «3 вопроса от родителей», квест по пищеблоку, а также представление стратегии развития школьного питания.

Также диплом лауреата в номинации «Лучшая столовая городской школы» получила школа № 577 Невского района.

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Комментарии
11
Отец Родной
1 час
Школьники 164й школы дружно всплакнули, увидели сии творения поваров...
Slava_Rossii2
1 час
"Для конкурса ... разработали варианты блюд..." Для конкурса понятно, а дети-то что едят, обычные блюда из обычной посуды? И столовая это не только еда. Какая польза от этого конкурса самим школьникам?
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