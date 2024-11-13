Столовую петербургской школы признали лучшей в России. Повара показали омлет и яблоки

Школа № 164 Красногвардейского района стала победителем во Всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая — 2024» в номинации «Лучшая школьная столовая города-миллионника». Об этом в среду, 13 ноября, стало известно из сообщения губернатора Петербурга Александра Беглова.

Конкурс, где определяли лучшую школьную столовую в стране, проходил в Саранске. Там соревновались 150 школьных команд из 75 российских регионов.

В группе во «ВКонтакте» школы № 164 рассказали подробности мероприятия. Так, в первый день проходила тематическая выставка видов школьного завтрака и буфетной продукции.

Повара комбината социального питания «Охта» подготовили такой набор — запеченный с сыром омлет с овощами и печеное яблоко. Свой тематический стол они накрыли на фоне модели Большеохтинского моста.



В другие дни проходили такие соревнования: блиц-турнир «3 вопроса от родителей», квест по пищеблоку, а также представление стратегии развития школьного питания.