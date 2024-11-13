КХЛ возвращает драфт, но Роман Ротенберг и почти все клубы против. В российском хоккее новая битва

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







КХЛ объявила о возвращении драфта, в рамках которого клубы смогут выбрать себе молодых и талантливых игроков. Однако у этой идеи сразу появилось много могущественных противников.

Пресс-конференция главного тренера СКА Романа Ротенберга после пятого подряд поражения длилась 23 минуты. Половину этого времени он обсуждал с журналистами драфт КХЛ, о возвращении которого на днях объявила лига. Об этом уже неделю спорят все хоккейные журналисты, эксперты, тренеры, игроки, руководители. Такого ажиотажа не было со времен введения потолка зарплат.

Что такое драфт

Это ежегодная процедура распределения самых талантливых игроков среди профессиональных спортивных клубов. Само по себе это явление зародилось в США. Первым драфт провели в НФЛ (главная лига по американскому футболу) в 1937 году как способ ограничить платежные ведомости клубов и ослабить доминирование одних и тех же команд. В 1947 году нововведение появилось в Национальной баскетбольной лиге (НБА), а в 1967-м — в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Как правило, последняя команда сезона выбирает первой, предпоследняя — второй и так далее. Таким образом, в теории, у самых слабых клубов появляется шанс получить наиболее талантливых игроков, которые через несколько лет могут привести их к чемпионскому титулу. Конечно, далеко не всегда все так и происходит, но при грамотном управлении довольно часто со дна действительно можно подняться чуть ли не только за счет драфта.

Например, «Питтсбург Пингвинз» в начале XXI века был одной из худших команд в НХЛ. Благодаря тому, что на протяжении нескольких сезонов «пингвины» плавали на дне таблицы, они собрали целую коллекцию топовых проспектов. На драфте в 2002 году под пятым номером «Питтсбург» выбрал защитника Райана Уитни, в 2003 — под первым номером вратаря Марка-Андре Флери, в 2004 — под вторым номером нападающего Евгения Малкина, в 2005 — под первым номером нападающего Сидни Кросби, в 2006-м — под вторым номером Джордана Стаала. В итоге уже в 2009 году «пингвины» стали чемпионами. А со связкой Кросби-Малкин они брали Кубок Стэнли еще дважды — в 2016 и 2017 годах. Так что да, это реально работающий механизм, благодаря которому шанс стать чемпионами в американском спорте есть действительно у каждой команды. За последние десять лет обладателями Кубка Стэнли становились восемь разных команд, четыре из которых — впервые в своей истории.

Как драфт впервые прошел в России

Впервые в КХЛ провели драфт в 2009 году, всего через год после образования лиги. Тогда ее боссам и идейным вдохновителям хотелось, чтобы все было, как в НХЛ. Поэтому подготовка была скомканной, а сама процедура — непродуманной. Сейчас-то КХЛ собрала рабочую группу для проработки всех нюансов и заранее запустила в инфополе идею возвращения драфта, чтобы все могли высказаться.

А тогда все произошло очень сумбурно. Например, ХК МВД или «Ак Барс» просто пропустили по два своих выбора, чтобы задрафтовать третьим с конца будущую звезду НХЛ Тэйлора Холла, который вряд ли бы когда-то приехал играть в Россию.

Казалось бы, с кем не бывает, не все получается с первого раза. В НХЛ на первых драфтах тоже хватало глупых ситуаций. Главное — сделать правильные выводы. Но год за годом ничего не менялось.

«Грядущий драфт станет для КХЛ уже четвертым в истории. Изменилось ли что-то со времен первой попытки инсталлировать исторически чуждое явление в наш хоккей? Если что-то и изменилось, то совсем мало», — писал в 2012 году автор сайта AllHockey.Ru Андрей Осадченко.

Он отмечал, что из-за слишком больших различий между российской и североамериканской системами детско-юношеского хоккея в России драфт работает не так, как это должно быть в идеале. Дело в том, что в КХЛ каждый клуб вкладывает деньги в собственную хоккейную школу и поэтому команды не заинтересованы отдавать соперникам своих воспитанников. В лиге, казалось, этот момент учли, позволив клубам защищать от трех до пяти собственных воспитанников. Но недовольные все равно оставались.

Почему драфт КХЛ отменили

На первых драфтах у команд КХЛ было три основных задачи: защитить своих лучших воспитанников, найти несколько перспективных ребят в младших российских лигах и выбрать достойных иностранцев.

В рамках этой стратегии иногда случались успешные решения. Например, Никита Зайцев был воспитанником московских «Крыльев Советов», у которых никогда не было перспективы войти в КХЛ. В итоге 18-летнего Зайцева на драфте-2000 выбрала «Сибирь». Хоккеист не испугался переехать из столицы в Новосибирск и не прогадал. Не хватающий звезд с неба клуб сразу взял игрока в обойму. Здесь Зайцев вырос в большого игрока, которого спустя четыре года выгодно продали в ЦСКА. Уже оттуда в 2016-м Никита отправился играть в НХЛ, где за восемь следующих лет провел 426 матчей. Сейчас Зайцев — один из лидеров петербургского СКА.

Новокузнецкий «Металлург» успешно драфтовал Антона Слепышева, Дамира Жафярова и Илью Любушкина. Все они впоследствии стали заметными игроками в КХЛ, а Любушкин с 2022 года играет в НХЛ. Другими словами, те, кто хотел, даже в таких очень ограниченных условиях находили возможность для усиления. Другое дело, что большинство, когда на драфте до них доходила очередь, по сути просто тыкали пальцем в небо.

Или решали какие-то собственные, не совсем хоккейные, задачи, как это произошло с «Амуром» на драфте в 2011-м. Хабаровчане выбирали вторыми и могли, например, закрепить за собой права на того же Любушкина или Жафярова. Вместо этого они выбрали внука бывшего хабаровского губернатора Игоря Ишаева, который не входил даже в топ-50 предварительного рейтинга юниоров. Стал ли он хоккеистом? Нет. Зато несколько раз попадал в новости о ДТП с участием люксовых автомобилей. Дедушку, кстати, в 2021-м приговорили к условному сроку, но это уже другая история.

«Нужен ли драфт КХЛ? На этот вопрос, наверное, отвечать еще рано. Экспериментальная фаза пройдена все ещё не до конца. Пока что руководители клубов по-прежнему не очень понимают, к чему их подталкивает лига», — делал вывод Осадченко в 2012 году.

В итоге в 2016 году провели последний на сегодняшний день драфт КХЛ, после чего от него отказались. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк аплодировал. «Отмена драфта КХЛ — это правильное решение. Практически все ведущие клубы имеют свои школы. Получается, что они растят игроков, которые потом уходят непонятно куда. Да, некоторое количество игроков можно защитить, но ведь не всегда молодой игрок раскрывается сегодня. Лично я сразу был против системы драфта, она стала слепым копированием модели НХЛ. Хороший велосипед я готов взять. Но в данном случае система драфта нам не подходит», — говорил тогда Третьяк.

В тот момент казалось очевидным, что из-за системы клубных школ идея драфта в России провалилась. Однако сейчас она внезапно вернулась в повестку.

Что придумали сейчас

О том, что драфт надо вновь в каком-то виде возвращать, периодически вспоминали. В 2019-м лига без подробностей объявила, что рассматривает такой вариант, но только неделю назад стало известно, что от слов перешли к делу и драфт может вернуться уже летом 2025 года под брендом «Ярмарка талантов».

«KХЛ объявляет о создании рабочей группы по вопросам возрождения Ярмарки — системы распределения прав на талантливых юниоров между клубами Лиги. Данный институт должен помогать клубам получать качественных молодых хоккеистов, а самим игрокам — игровую практику в системе клубов КХЛ. В рамках рабочей группы Лига намерена досконально проработать данный вопрос с представителями хоккейного сообщества — руководителями клубов, менеджерами, агентами и экспертами, — для выработки максимально прозрачного и рыночного механизма Ярмарки», — заявили в лиге.

Полный состав рабочей группы до сих пор неизвестен. Возглавляет комиссию вице-президент КХЛ Андрей Точицкий. Другой участник — главный лоббист драфта и бывший генменеджер «Сибири» Кирилл Фастовский. Также, по словам лиги, в рабочую группу входят представители клубов, агенты и ряд других экспертов, например, президент федерации хоккея Москвы Андрей Николишин. Представителей петербургского СКА почему-то в ее состав не позвали.

«СКА нет в этой рабочей группе, хотя мы („СКА-1946“. — Прим. ред.) действующие чемпионы Молодежной хоккейной лиги», — говорил главный тренер армейцев с Невы Роман Ротенберг.

Появились и некоторые подробности проекта «Ярмарки талантов». За хоккеиста, выбранного в первом раунде, клуб должен будет заплатить 5 миллионов компенсации воспитавшей его школе. Клубы смогут защитить только одного своего воспитанника.

Планируется провести семь раундов драфта, хотя раньше максимум было пять. Выбор на драфте можно будет использовать для обмена/продажи. Здесь, казалось бы, открывается простор для богатых клубов. Тот же СКА мог бы легко выкупить пять-шесть, а то и больше выборов в первом раунде, и, как и прежде, набрать себе полную авоську молодежи. Однако в каждом раунде каждая команда сможет выбрать не более двух игроков. Кроме того, предполагается, что каждая команда будет иметь минимально и максимально допустимое количество выборов на драфте. Минимум нужно выбрать пять человек, максимум — десять.

Как на это отреагировали

Критика сразу посыпалась со всех сторон. Ее главным рупором стал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Моя позиция простая. Если Ивана Демидова сейчас заберут в Хабаровск, то он вообще уедет из России. Развитие хоккеистов должны определять клубы, которые ими занимаются, а не лига. Ты развиваешь хоккеиста 10 лет, а потом приходит кто-то со стороны и диктует, где он будет играть. Это просто дешевое копирование американской модели. Там все совершенно по-другому. Вы знаете мою позицию по этому вопросу изначально — она совпадает с позицией ФХР», — заявил Роман Ротенберг на пресс-конференции.

Про десять лет развития хоккеиста, он, конечно, зря. Тут главному тренеру СКА сразу припомнили, что почти всю талантливую молодежь армейцы перекупили у других хоккейных школ в возрасте 15-18 лет.

Прецедент с Хабаровском, кстати, тоже был. На драфте-2013 «Амур» выбрал Дмитрия Осипова. Молодой игрок принципиально отказался ехать на Дальний Восток и отправился в Северную Америку, где совсем пропал. Но тут дело не в драфте, а в том, что молодой игрок выбрал не возможность играть в хоккей, а собственные амбиции.

Против драфта также высказались в Федерации хоккея России, не промолчали легендарный Павел Буре, заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов — да много кто. Кто-то предположит, что говорят они с подачи Ротенберга, который имеет большое влияние на некоторых ветеранов отечественного хоккея, тем более что основные тезисы повторяются. Но все не так очевидно.

Ротенберг прав?

12 ноября КХЛ провела онлайн-совещание по этому вопросу с руководителями клубов. По информации инсайдеров, возвращение драфта из 23 команд поддержал только «Нефтехимик» из Нижнекамска. Против оказались даже некоторые журналисты, которых точно невозможно обвинить в излишней симпатии к Роману Ротенбергу и ФХР.

«Это странно произносить, но я согласна с Романом Ротенбергом: драфт может убить российский хоккей. В одном клубе (не в СКА) мне сказали, что в случае возвращения драфта финансирование академий автоматически снизится в разы. Уйдут топовые тренеры с хорошими зарплатами, скауты, дополнительный персонал. Клубам будет невыгодно тратить сотни миллионов рублей в год на детский хоккей, если можно будет защитить лишь одного игрока», — написала в своем Telegram-канале Coolest Game on Earth Дарья Тубольцева.

«Роман Ротенберг прав, когда вчера критиковал драфт. Мне позвонили клубы, которые, мягко говоря, не любят РоРо, и они в шоке от предложений лиги. Там, по мнению клубов, катастрофа. У меня такое ощущение, что драфт в КХЛ — это не проект лиги. Появилась некоторая неведомая сила, которая решила продавить этот проект. Кто? Пока мне назвали одну фамилию, но сам по себе он не обладает таким влиянием. Значит, за ним кто-то стоит. И по этой теме нет слухов», — написал Алексей Шевченко.

За возвращение драфта высказался бывший гендиректор КХЛ-ТВ, сейчас тренер молодежной хоккейной команды «Реактор», Дмитрий Федоров. В своем Telegram-канале он отметил, что с введением потолка зарплат в КХЛ начался грабеж: богатые клубы стали выдергивать талантливую молодежь из родных команд уже в 13-14 лет. При этом затраты на их переезд, на гранты и на зарплаты тренерам, с которыми их часто привозят, незначительны в масштабах других клубных расходов.

«К тому же это деньги спонсора, владельца или деньги государственные. Не свои, короче. Поэтому лучше перебрать, чем недобрать. Пусть не достанется конкурентам. В итоге некоторые академии просто не могут переварить всех своих способных игроков. И сейчас они заряжают информационную артиллерию, которая будет всячески дискредитировать саму идею возвращения ярмарки юниоров. Я бы вывел за рамки драфта игроков, которые провели в школе 7-8 лет. На них права должны быть закреплены за воспитавшим клубом, потому что он вложил в них много сил и денег. А если хоккеист активно перемещался по разным ДЮСШ, то добро пожаловать на драфт», — считает Федоров.

Звучит и такой аргумент против драфта: игрокам из элитных хоккейных школ Москвы и Петербурга придется отправляться в регионы, а жизнь там не сахар.

«Молодым хоккеистам, амбициозным и голодным спортсменам, не нужны крутые города-мегаполисы. Оставьте это семьянинам. Даже ваши Хоккейные города не нужны так, как доверие и шансы. Сколько в Новокузнецке людей раскрылось, в том числе приезжих, в том числе с драфта. Слепышев и Жафяров — первые, кто приходят на ум. Вы думаете, кого-то можно напугать условиями, когда те же самые 17-летние уезжают в канадские перди? Я не к тому, плохо это или хорошо. Люди ЗА ХОККЕЕМ при желании едут на другой край света, живут буквально в лесу и не жалуются», — ответил на это журналист Дмитрий Ерыкалов в своем Telegram-канале «Ерыкаловщина».

Противников драфта, в том числе очень влиятельных, пока явно больше. Минусы действительно очевидны. Хотя и плюсы есть — далеко не все воспитанники доходят до главной команды. При этом в другом клубе, послабее, у них будет шанс пробиться в основу. Автор Telegram-канала «Х — Хоккей» посчитал, что на драфте-2013 «Ак Барс» защитил пятерых своих воспитанников, когда их пытался забрать Новокузнецк: Марка Марина, Александра Протоповича, Максима Лазарева, Раделя Фазлеева и Артема Расулова. В итоге никто из них нормально не заиграл за основу казанцев. Более или менее карьеры (почему-то в других клубах КХЛ) сложились только у Марина и Протоповича. А кто знает, как бы у них все получилось, если бы они в 18 лет оказались в команде, где молодым хоккеистам доверяют больше.