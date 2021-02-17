Суд приговорил к пяти годам условно экс-главу Хабаровского края Виктора Ишаева

Как сообщает 16 февраля Генпрокуратура, суд признал, что «в июле 2014 года Ишаев, занимая должность советника президента по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента ПАО «НК "Роснефть"», с целью хищения имущества предприятия организовал заключение с аффилированным с ним ООО «Бейс» договора аренды нежилого помещения под офис в Хабаровском крае по завышенной цене».

В преступление был вовлечён и директор представительства компании Геннадий Кондратов. Именно он и подписал запрос в «Роснефть». По мнению следствия, он ввел членов закупочной комиссии в заблуждение по поводу стоимости и лично подписал договор об аренде чрезмерно дорогой площади в 280 кв. м, а затем перечислил деньги на расчетные счета ООО «Бейс».

Суд назначил Ишаеву пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет и штраф в размере 800 тыс. рублей. Кондратову дали три года условно с трёхлетним испытательным сроком, штраф ему — вдвое меньше, 400 тыс. рублей. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего ПАО «НК "Роснефть"» на сумму свыше 5,5 млн рублей.

Для Ишаева прокурор просил семь лет колонии, для Кондратова — четыре года.