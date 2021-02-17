Суд приговорил к пяти годам условно экс-главу Хабаровского края Виктора Ишаева

Замоскворецкий районный суд приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева к пяти годам условно, признав его виновным в растрате 7,5 млн рублей, принадлежащих ПАО «НК "Роснефть"».
Как сообщает 16 февраля Генпрокуратура, суд признал, что «в июле 2014 года Ишаев, занимая должность советника президента по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента ПАО «НК "Роснефть"», с целью хищения имущества предприятия организовал заключение с аффилированным с ним ООО «Бейс» договора аренды нежилого помещения под офис в Хабаровском крае по завышенной цене».
В преступление был вовлечён и директор представительства компании Геннадий Кондратов. Именно он и подписал запрос в «Роснефть». По мнению следствия, он ввел членов закупочной комиссии в заблуждение по поводу стоимости и лично подписал договор об аренде чрезмерно дорогой площади в 280 кв. м, а затем перечислил деньги на расчетные счета ООО «Бейс».
Суд назначил Ишаеву пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет и штраф в размере 800 тыс. рублей. Кондратову дали три года условно с трёхлетним испытательным сроком, штраф ему — вдвое меньше, 400 тыс. рублей. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего ПАО «НК "Роснефть"» на сумму свыше 5,5 млн рублей.
Для Ишаева прокурор просил семь лет колонии, для Кондратова — четыре года.