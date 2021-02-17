Бывшего вице-президента «Роснефти» Ишаева признали виновным в растрате 7,5 млн рублей

Ишаев обвинялся по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата чужого имущества в крупном размере по предварительному сговору и с использованием служебного положения). Эта статья предусматривает, в частности, наказание в виде лишения свободы «на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет». Гособвинение запросило Ишаеву семь лет колонии.

Другим фигурантом дела стал гендиректор представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов, которому прокурор просил назначить четыре года колонии. Наказание для фигурантов будет озвучено в заключительной части судебного акта.

О том, что Ишаева и Кондратова обвиняют в растрате 7,5 млн рублей, стало известно в ноябре 2020 года. По данным следствия, с июля 2014 года по март 2019-го Ишаев, используя служебное положение, заключил договоры аренды нежилого помещения площадью свыше 280 кв. м по завышенной цене с подконтрольным ему ООО «Бейс». Помещение использовалось для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае, директором которого был Кондратов.

Кондратов, по мнению следствия, ввел членов закупочной комиссии в заблуждение по поводу стоимости аренды и лично подписал договор. Затем он перечислил деньги на расчетные счета ООО «Бейс». В результате Ишаев смог распоряжаться средствами и организовал растрату более 7,5 млн рублей, принадлежащих ПАО «НК «Роснефть»».