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Бывшего вице-президента «Роснефти» Ишаева признали виновным в растрате 7,5 млн рублей

Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего вице-президента «Роснефти», экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева виновным в растрате 7,5 млн рублей, сообщает РИА Новости 17 февраля.

Ишаев обвинялся по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата чужого имущества в крупном размере по предварительному сговору и с использованием служебного положения). Эта статья предусматривает, в частности, наказание в виде лишения свободы «на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет». Гособвинение запросило Ишаеву семь лет колонии.

Другим фигурантом дела стал гендиректор представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов, которому прокурор просил назначить четыре года колонии. Наказание для фигурантов будет озвучено в заключительной части судебного акта.

О том, что Ишаева и Кондратова обвиняют в растрате 7,5 млн рублей, стало известно в ноябре 2020 года. По данным следствия, с июля 2014 года по март 2019-го Ишаев, используя служебное положение, заключил договоры аренды нежилого помещения площадью свыше 280 кв. м по завышенной цене с подконтрольным ему ООО «Бейс». Помещение использовалось для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае, директором которого был Кондратов.

Кондратов, по мнению следствия, ввел членов закупочной комиссии в заблуждение по поводу стоимости аренды и лично подписал договор. Затем он перечислил деньги на расчетные счета ООО «Бейс». В результате Ишаев смог распоряжаться средствами и организовал растрату более 7,5 млн рублей, принадлежащих ПАО «НК «Роснефть»».

Ишаев был губернатором Хабаровского края с 1991 по 2009 год, после чего его назначили полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе. В 2012 он возглавил Министерство по развитию Дальнего Востока. В 2013 году Ишаева освободили от всех постов. С 2013 по 2018 год он занимал должность советника «Роснефти» по координации проектов ДФО в ранге вице-президента.

В 2017 году у Ишаева был инфаркт, а в декабре 2020 года его госпитализировали с сердечным приступом, из-за чего заседания несколько раз переносились.

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Комментарии (10)

iphonedimona
Публично принесли в жертву, дабы обыватели увидели и уверовали - да, коррупция будет побеждена.
Russomatroso
Фигасе, за такую "мелочь"... Похоже они там при своих зарплатах/премиях/откатах реально за каждую копейку в свой карман бьются.
Nat_May
может, $$$ ???
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