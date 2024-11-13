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Происшествия Попавший под удар светофор у «Гражданского проспекта» рухнул на пешехода. Потребовалась госпитализация

Попавший под удар светофор у «Гражданского проспекта» рухнул на пешехода. Потребовалась госпитализация

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6 комментариев

Сбитый светофор рухнул на пешехода после утреннего маневра автомобиля у станции метро «Гражданский проспект». Пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 13 ноября.

Дорожный инцидент произошел в 10 часов утра на перекрестке в Калининском районе. Легковой «Шевроле», поворачивая с проспекта Просвещения на Гражданский проспект, не рассчитал траекторию и наехал на светофор у пешеходного перехода. От удара выбитая стойка упала на прохожего.

Травмы получил 26-летний мужчина, в состоянии средней тяжести его доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка.

Момент ДТП у «Гражданского проспекта» сняли очевидцы.

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Комментарии
6
Заливщик голосовых планок
2 часа
Новое прочтение довода "светофоры ещё никого не сбивали"..
NSE
2 часа
Пусть гонщик возмещает ущерб здоровью пострадавшего. Или все простят, как всегда?
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