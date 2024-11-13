Автомобиль со свистом снес светофор у «Гражданского проспекта». Убегающие от маневра прохожие попали на видео

Легковой автомобиль показал неудачный маневр у станции метро «Гражданский проспект» утром 13 ноября. Под удар попало дорожное ограждение и светофор, момент ДТП сняли на видео.
Авария случилась около 10 часов утра на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Просвещения. Судя по кадрам, белый автомобиль со свистом заходит в поворот, но его уносит в сторону тротуара. В результате на скорости машина сносит ограждение и стойку со светофором и знаками, прохожие начинают разбегаться.
После транспорт задымился, люди побежали обратно на помощь водителю.
В салоне сработали подушки безопасности. Со слов очевидцев, от удара пострадал один пешеход.
Информация о возможных пострадавших устанавливается.
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