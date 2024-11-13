Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +1

2 м/c,

зап.

 768мм 94%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,96
EUR 104,25
Малый бизнес и "Честный знак"
За ЗСД заплатят досрочно
Дом Радио
Реставрация Дома Бака
Лекарства нельзя водителям
Штрафы на платных дорогах
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Автомобиль со свистом снес светофор у «Гражданского проспекта». Убегающие от маневра прохожие попали на видео

Автомобиль со свистом снес светофор у «Гражданского проспекта». Убегающие от маневра прохожие попали на видео

2 722
5 комментариев

Легковой автомобиль показал неудачный маневр у станции метро «Гражданский проспект» утром 13 ноября. Под удар попало дорожное ограждение и светофор, момент ДТП сняли на видео.

Авария случилась около 10 часов утра на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Просвещения. Судя по кадрам, белый автомобиль со свистом заходит в поворот, но его уносит в сторону тротуара. В результате на скорости машина сносит ограждение и стойку со светофором и знаками, прохожие начинают разбегаться.

После транспорт задымился, люди побежали обратно на помощь водителю.

В салоне сработали подушки безопасности. Со слов очевидцев, от удара пострадал один пешеход.

Информация о возможных пострадавших устанавливается.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
sam58
4 минуты
несоблюдение скоростного режима, попытка проскочить на оранжевый, и 146% летняя резина т.к. "дорога то еще чистая"
Гость
16 минут
А зачем упырю помогать?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Сбер: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин
12 ноября, 16:12
ТОП 5
Новости компаний
Сбер: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин
12 ноября, 16:12
Платформа X-BAZ.ru приглашает к сотрудничеству продавцов автозапчастей
12 ноября, 14:40
Ремесленная продукция – в тренде!
12 ноября, 13:21
Industrial Avenir — выполняются работы нулевого цикла
12 ноября, 12:50
Сити-квартал Plus Пулковский - выполняются монолитные работы и отделка
12 ноября, 12:15
Апарт-отель Ladozhsky Avenir: высокая степень готовности
11 ноября, 17:40
Bakunina 33: высокий темп на всех участках работ
11 ноября, 17:20
GloraX применит научный подход к освещению в своих проектах
11 ноября, 17:05
Холдинг Setl Group спроектировал новостройку на отечественном ПО
11 ноября, 16:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
11 ноября, 13:25
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Город рванул на юг: куда ведут застройку Петербурга и Ленобласти девелоперы и Генплан
9 ноября, 18:00